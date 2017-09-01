закрыть
2 сентября 2017, суббота, 1:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Меркель не намерена церемониться с Турцией

1
  • 1.09.2017, 22:45
  • 2,395
Ангела Меркель
Фото: РИА Новости

Канцлер Германии резко раскритиковала Эрдогана.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассматривает возможность ужесточения политики в отношении Турции после задержания в этой стране еще двух граждан Германии, передает dw.com.

"Подобные задержания в подавляющем большинстве случаев не имеют никаких оснований, и потому мы должны решительно отреагировать. В связи с последними событиями федеральному правительству, возможно, придется еще кардинальнее пересмотреть свою политику в отношении Турции", - заявила она, выступая в Нюрнберге в пятницу, 1 сентября.

Меркель подтвердила свое намерение заблокировать переговоры о расширении таможенного союза между Евросоюзом и Анкарой. В нынешних обстоятельствах о подобных переговорах не может быть и речи, сказала она, добавив, что задержания немцев в Турции "не имеют ничего общего с нашими принципами правового государства".

Федеральный канцлер также резко раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Просто недопустимо, чтобы этот представитель Турции призывал немцев не голосовать ни за ХДС, ни за СДПГ, ни за "зеленых". Это решают исключительно те люди в нашей стране, которые имеют германское гражданство", - пояснила Ангела Меркель.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского