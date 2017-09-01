Леонид Заико: Рокфеллеры бросят своих жен и кинутся инвестировать в сельское хозяйство Беларуси 2 1.09.2017, 22:59

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Леонид Заико

Экономист высмеял абсурдное заявление главы Минсельхозпрода Зайца.

Экономист Леонид Заико прокомментировал «Салідарнасці» заявление главы Минсельхозпрода о том, что каждый вложенный в сельское хозяйство доллар приносит тройную выручку.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико предлагает министру сельского хозяйства и продовольствия Леониду Зайцу: раз трехкратную прибыль дает каждый доллар, вложенный в агропромышленный комплекс, с 1 января 2018 года прекратить любые программы субсидии сельскому хозяйству — и перестать тратить деньги из бюджета и налогов белорусов.

— Пусть Заяц обращается к Рокфеллеру, Морганам, Дюпонам и говорит: «Ребята, у меня доход 300 %! Поэтому несите деньги мне, и я превращу каждый ваш доллар в три!»

Экономист напоминает, что во Всемирном банке и Международном валютном фонде много лишних денег.

— Мы можем купить Зайцу костюм, дать ему переводчика, пусть едет в Нью-Йорк, Вашингтон и Лондон и в деловых кругах рассказывает о том, как выгодно вкладывать деньги в сельское хозяйство Беларуси. Это будет полевой эксперимент, — развивает идею Леонид Заико. — А еще министр Заяц может обратиться с этим неожиданным открытием к колумбийской мафии. У них норма прибыли меньше 300 %. Они и на ста процентах хорошо живут.

Леонид Заико напоминает, что от переработки нефти в лучшие годы рентабельность составляла 29 %.

— Товарищ Заяц нарисовал нам картину вселенского счастья. В 10 раз больше норма прибыли, чем при переработке нефти! Думаю, его и тех, ребят, которые ему эти цифры принесли, можно представить к Нобелевской премии.

Экономист подчеркивает: если бы эти данные соответствовали действительности, в нашу страну устремился бы мировой капитал.

— Свыше половины хозяйств в Беларуси имеют рентабельность от 0 до 5 %. Убыточность вообще чудовищная! Простой аргумент: Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны. Они бросят своих жен и яхты и понесутся просить Лукашенко, чтобы он разрешил им вкладывать деньги в сельское хозяйство Беларуси, — заключил Леонид Заико.