Как выкачивают деньги из народа 5 10.09.2017, 8:17

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«Лукашенковская» коммуналка собралась расти бесконечно.

Истинное положение дел в белорусской экономике стало скрывать все труднее. Не раз высказывалось мнение, что Лукашенко напоминает стареющего Брежнева, переставшего из-за маразма контролировать положение дел в стране.

За фасадом показной «стабильности» все чаще и чаще раздаются «звоночки», сигнализирующие, что в реальности жизнь в Беларуси приблизилась к стандартам среднеафриканского государства. Так, на этой недели независимые СМИ опубликовали исповедь белоруски, которая продает почку, чтобы иметь возможность растить ребенка.

И хотя многие вопиющие случаи дряхлеющая машина государственной пропаганды еще способна скрывать или ретушировать репортажами с агрофестов типа «Дожинки», все чаще она становится бессильной перед очевидным.

С начала этого месяца произошли как минимум два случая принятия решений на самом верху, где власть сполна показала свою истинную сущность, считает экс-министр труда Беларуси Александр Соснов. Более подробно об антинародных инициативах он рассказал в интервью Charter97.org.

- Совет министров разрешил директорам и прочему начальству получать в пять раз большую зарплату, чем простым работникам. Раньше нормой была разбежка в 3,5 раза. Как это понимать?

- Сказать по справедливости, так эта норма вообще не нужна в современной стране. Но Беларусь уже 23 года существует как «мавзолей прошлого». И эта норма – тоже пережиток советского времени. В рыночном государстве ее следовало бы и вовсе упразднить. Это если говорить в принципе.

А если исходить из реальной ситуации в стране, то, по всей видимости, эта норма устраивает действующую власть. И те изменения, которые принял Совмин – тоже в интересах власти. Они показывают, что расслоение в обществе усилилось еще больше, и правящий класс хочет «узаконить» свое превосходство над обедневшим населением. Небольшая группа управленцев, которую можно сравнить с давней советской номенклатурой, провела хитрый маневр, чтобы законодательно зарезервировать рост исключительно своих зарплат.

- Получается интересная ситуация: номенклатура готовит себе «законный» рост зарплат, а поборы растут. Например, с 1 сентября повысилась коммуналка и до конца года еще повысится.

- Это называется просто – издевательство над народом. Мы имеем дело местами с неприкрытым, а местами с бездарно завуалированным, но от этого не менее изощренным издевательством над людьми.

Ведь что такое «лукашенковская коммуналка»? Это хитрый способ выбивать из народа все больше и больше денег. Что это за формула – 100% компенсации затрат на коммунальные услуги? Это такое вот изобретение для постоянного увеличения поборов. Размер реальных стоимости коммунальных услуг тщательно скрывается от народа. С очень простой целью: постоянно повышать и повышать суммы, которые людям надо будет заплатить за услуги ЖКХ. «Лукашенковская» коммуналка будет расти бесконечно.

И всякий раз за очередным повышением опять следует «холодный душ»: слишком мало повысили. И все начинается по новой, как в плохой, заезженной пластинке. Перестали бы уже издеваться над народом и один раз и навсегда установили размер оплаты за коммунальные услуги. А то выглядит все это как какие-то нездоровые конвульсии.