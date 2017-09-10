Суперураган «Ирма» приближается к Флориде 10.09.2017, 8:04

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По дороге шторм неожиданно изменил траекторию движения.

Штормовой ветер и ливень обрушились на юг штата Флорида, в то время как к полуострову приближается разрушительный ураган «Ирма».

На побережье растет уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям районов, находящихся в низине.

Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн жителей - это более четверти всего населения Флориды, сообщает bbc.com.

В субботу вечером губернатор штата Рик Скотт предупредил, что время для эвакуации уже прошло - жителям Флориды предписано покинуть свои дома и отправиться в укрытия, а также избегать путешествий по дорогам.

По его словам, сейчас уже слишком поздно покидать зоны риска.

Мощность «Ирмы» в субботу была снижена с пятой категории до третьей, однако синоптики опасаются, что когда ураган достигнет Флориды, его мощность вновь вырастет до максимальной категории. Пока скорость ветра составляет около 193 км в час.

Ранее ураган ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. Согласно заявлению местного правительства, он нанес значительный ущерб прибрежным поселениям и курортам и оставил без электричества несколько районов острова.

По данным СМИ, скорость ветра на Кубе достигала 250 километров в час, высота волн - семи метров. Более миллиона кубинцев эвакуировались в ожидании урагана, сообщений о погибших нет.

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 24 человек.

Что происходит во Флориде?

«Ирма», как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье.

На островах Флорида-Кис к юго-востоку от полуострова уже зафиксированы небольшие разрушения, около 76 тысяч человек остались без электричества. Предполагается, что именно на них придется основной удар стихии.

Глава федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг заявил, что безопасных мест на архипелаге Флорида-Кис нет.

«Вы очень рискуете, если не эвакуируетесь», - добавил он.

В ночь на субботу ураган сменил курс, и теперь движется к западному побережью Флориды. Основной удар стихии может прийтись на города Тампа, Наплс, Сент-Питерсберг и Форт Майерс, сообщает «Голос Америки».

Губернатор штата Рик Скотт обратился к жителям, проживающим в подверженных риску районах, со строгим предупреждением.

«Послушайте, время на исходе. Если вы к полудню не будете в пути на западном побережье, вам нужно будет отправиться в укрытие, к друзьям, если вы не в зоне эвакуации. Покиньте дороги», - сказал он в интервью Эн-би-си.

По его словам, в прибрежных районах высота штормовой волны может достигать почти четырех метров. Он добавил, что люди при таком разгуле стихии выжить не смогут.

Губернатор рассказал, что по всему штату десятки тысяч человек пережидают непогоду в убежищах. По информации СМИ, в некоторых местах убежища уже переполнены, и некоторым желающим пришлось отказать.

В Майами и округе Броуард был введен комендантский час, чтобы расчистить дороги от автотранспорта.

Международный комитет Красного Креста ранее сообщил, что уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от «Ирмы» и еще 26 миллионов остаются под угрозой.

Ураган разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.