За бесплатным тортом в Минске выстроилась 35-метровая очередь 10.09.2017, 8:12

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Фото: kp.by

Торта в честь 950-летия столицы хватило не всем желающим.

Вчера в час дня у Дворца спорта уже было не пробиться. На сцене - музыка, все места за столиками у палаток с едой заняты, пишет kp.by.

У одной из палаток толпится народ - там стоит праздничный торт, которым «Минскхлебпром» обещал удивить минчан в день рождения Минска. В палатке вращается огромная конструкция из девяти подставок-лепнстков, украшенная цветами и светодиодным лампочками. Ее высота метра полтора, а диаметр примерно три метра.

На подставке - юбилейный десерт с фотографиями столичных достопримечательностей.

- Торт весит 270 килограмм, - рассказывает Екатерина Савош, маркетолог предприятия «Минскхлебпром». – Состоит он из медово-заварных коржей, прослоенных вареной сгущенкой. Испек корж Минский хлебзавод № 3, в сборке и украшении торта участвовали кондитеры всего объединения. Все от идеи до украшения - работа только наших специалистов. Конструкцию, на которую положен торт, разработали на Ремонтно-механическом заводе, который входит в состав «Минскхлебпрома».

Идея принадлежит не одному человеку. Наши технологи разрабатывали ее несколько месяцев, еще несколько месяцев все изготавливалось. Девять лепестков символизируют девять важнейших направлений жизни Минска: архитектуру, культуру, науку, спорт и другие.

Мы посмотрели: на коржах - аэропорт, национальная библиотека, даже индустриальный парк "Великий камень".

Торжественное разрезание торта планировали на 13:00. Но «мэр» города Андрей Шорец, который должен был отрезать первый кусок, задерживался, поэтому все отложилось.

Но в 14:30 торт уже раздавали. За ним выстроилась огромная очередь, конца которой не было видно. Журналист измеряла ее большими шагами - получилось примерно 35 метров. Меньше она не становилась: одни уходили с тортом, другие подходили. Процесс контролировали правоохранители, видимо, чтобы не было давки. Впрочем,очередь за тортом была вполне спокойная.

Журналистам удалось взять кусочек юбилейного десерта, положили грамм 100 – полноценная порция. Торт оказался очень вкусным. Воздушные, пористые коржи просто таяли во рту. Крем из вареной сгущенки и, судя по всему, сливочного масла идеально подходил к ним.

Даже сахарная мастика, на которой были напечатаны фотографии, торт не портила.

- Вкусный торт? Стоит за ним стоять? - спросила у журналистов пожилая женщина.

- Однозначно стоит! – отвечаю.

- Постою. Может, и мне хватит.

- Очень вкусный! - делится впечатлениями мама с тремя детьми.

- Поздравляем Минск с юбилеем! - добавил старший сын.

-Нам тоже торт очень понравился, - говорят две пенсионерки. - Если бы еще с чаем, вообще было бы прекрасно!

Не прошло и получаса, как работники «Минскхлебпрома» сообщили, что праздничный десерт уже заканчивается. Но очередь за ним была все еще огромная. Всем торта не хватило.

- Мы торта не попробовали, не дошла до нас очередь. Но мы не расстроились, - говорит минчанка Анастасия с сыном Михаилом. – Мы поздно пришли, стояли в самом хвосте. Но чтобы все-таки отпраздновать день рождения родного города, купили маленький тортик с фотографией Троицкого, идем пробовать.