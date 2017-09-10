Пианист с мировым именем удивил барабанным соло во время матча в Солигорске 10.09.2017, 8:39

Юрий Блинов отработал барабанное соло на футбольном матче «Шахтер» - «Крумкачы».

Один из ярчайших пианистов современности Юрий Блинов на матче "Шахтер" — "Крумкачы" взялся отработать барабанное соло на секторе минчан, сообщает «Прессбол».

— После перерыва главная сила притяжения на "Строителе" была не на газоне, а на трибуне. На секторе "Крумкачоў" дивно заработал барабан. Не "бум-бум", а отрабатывая эпизоды на поле сольными партиями. Потрясающее чувство ритма — и ничего лишнего.

В минувший четверг у "барабанщика" была другая программа — на сцене столичного концертного зала "Верхний город" он давал не джазу, а Баха (прелюдия и фуга ре мажор), Бетховена (соната № 1 фа минор) и Шопена (ноктюрн ми-бемоль мажор).

В 2002 году Блинов был приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта.

Ранее пианист поддержал краудфандинговую программу "Крумкачоў", перечислив в пользу клуба 1000 рублей.

Помимо "Крумкачоў", Блинов сопереживает футбольной сборной Германии. И потому некогда написал концерт немецкому полузащитнику Тони Кроосу: "Пять эпизодов из жизни игрока".