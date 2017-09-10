Пиррова «победа» Кремля 10.09.2017, 8:54

Имперский «проект» России провалился в Крыму.

Российские имперцы и реваншисты, олицетворением которых стал отставной офицер ФСБ Игорь Гиркин, всячески выражают недовольство результатами крымской авантюры Кремля. Захват украинского полуострова они изначально воспринимали как первый шаг к восстановлению "великой" России. Вместо этого страна получила санкции и нарастающую конфронтацию с Западом. При этом "сакральный" Крым превратился в захудалую провинцию, обреченную на постоянную деградацию, пишет Сергей Стельмах специально для "Крым.Реалии".

Российский диверсант Игорь Гиркин, участвовавший в аннексии Крыма, остался недоволен качеством отдыха на полуострове. Своим мнением он поделился в соцсети ВКонтакте. Впечатления от визита он назвал "не очень позитивными".

Основные претензии: плохое качество мобильной связи, интернета и проблемы с обеспечением территории. Крым он назвал "осажденным полуостровом", который мало изменился после российской оккупации. "Внешняя логистика – "три с минусом" за общую возможность передвинуться и "два с минусом" за цены на авиабилеты и альтернативные возможности выезда с осажденного полуострова. С такими ценами и вариантами – турецкие (не говоря уже о всех других) курорты всегда будут впереди в разы. Если бы американцы в свое время так обеспечивали "воздушный мост" в Западный Берлин – он стал бы частью ГДР еще в 50-х годах. Чисто по желанию населения", – съехидничал Гиркин.

Он также раскритиковал российского президента Владимира Путина, изображения которого на полуострове можно увидеть на каждом шагу. "Пиар и прочая реклама – как всегда – на 146%. Унылой рожей Наногения (подобрали фото унылей некуда, вредители) обвешаны все автодороги. С не менее унылыми высказываниями фигуранта", – написал отставной диверсант. Орфография и стилистика авторские. Судя по предыдущим нелицеприятным комментариям Гиркина, под "Наногением" он понимал именно российского президента.

Выпады в адрес Путина – привычная линия поведения Гиркина. С начала 2015 года бывший лидер российских оккупантов и коллаборантов ОРДО систематически разоблачает все кремлевские "хитрые планы". Он предупреждал Путина, что никакой "гибридной капитуляции" Киев и его западные партнеры не примут, ОРДЛО не получат "особый статус", российский план по развалу Украины изнутри не сработает и, следовательно, обменять Донбасс на Крым не выйдет. Путина он сравнивал с бывшим сербским диктатором Слободаном Милошевичем, который сначала затеял "собирание" сербских земель, но в итоге оказался на скамье подсудимых Международного трибунала в Гааге.

В нашей ситуации важно другое. Гиркин и ему подобные имперцы-"романтики" пребывают в состоянии мощнейшей фрустрации. Крым никогда не был для них самоцелью. Захватывая украинский полуостров, они рассчитывали на большее. Российский диверсант предполагал, что следом за Крымом Путин откусит весь украинский юго-восток от Харькова до Одессы, покончит со столь ненавистной им Украиной и создаст так называемую "Новороссию". Именно это слово российский лидер употребил в известной "крымской речи", заявив, что большевики якобы "подарили" нынешней Украине половину ее территорий. Вскоре выяснилось, что выступление кремлевского главаря было калькой с "судетской речи" Адольфа Гитлера.

В аннексии Крыма Гиркин и единомышленники видели первый шаг к восстановлению "исторической" России. Они всерьез рассчитывали, что Российская Федерация изменится в лучшую, по их мнению, сторону. Они полагали, что Путин, совершив крутой поворот во внешней политике, разгромит "компрадорскую элиту", посадит всех коррупционеров; Кремль выведет деньги из офшоров и начнет говорить с Западом исключительно с позиции силы. Весной 2014 года российские шовинисты и украинофобы вкладывали в аннексию Крыма более широкий смысл, нежели просто "присоединение" новой территории или "спасение" крымчан от НАТО, или несуществующих "поездов дружбы".

Об интересах жителей Крыма ни тогда, ни, тем более, сейчас никто из московских реваншистов не думал. Их рассматривали как безвольных статистов и массовку для "референдума". Причем само "волеизъявление" было нужно не россиянам, а европейским союзникам Кремля, которых вовлекли в активную деятельность по легализации украденного имущества.

Вместо восстановления государственного "величия" российские реваншисты получили системные санкции и три бесперспективных "огрызка": две террористические "республики" Донбасса и "остров" Крым, который красиво выглядит только на путинских плакатах. В реальности полуостров – "серая зона", отрезанная от цивилизованного мира и страдающая от нехватки воды, энергоресурсов и логистических проблем. Россия при этом оказалась в одном ряду с Ираном и КНДР, государствами, имеющими плохую репутацию в международных делах.

Аннексия полуострова положила начало серии стратегических поражений Москвы. Гиркин прекрасно понимает, что Кремль, захватив временно Крым, потерял всю Украину. До 2014 года Москва располагала широкой сетью пророссийских организаций по всей стране, российские агенты продвигали в Верховной Раде инициативы против курса в НАТО и ЕС. Они действовали совершенно открыто. Например, крымские украинофобы называли Украину "недогосударством", прикрываясь правом на личное мнение, гарантированным Основным законом страны, которую они люто ненавидели. До оккупации Крыма кремлевская агентура открыто занималась ползучим демонтажем Украинского государства. Теперь Киев движется в сторону Североатлантического альянса. Путин, которого имперцы постоянно упрекают в трусости, ничего не может с этим сделать. На этом фоне захват и удержание Крыма – пиррова победа Кремля и лично Гиркина, ставшая жалкой компенсацией за провал имперского проекта.