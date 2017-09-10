Николай Статкевич: Спасибо тем, кто показал свою решимость на Площади 2 10.09.2017, 9:19

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Благодаря акциям протеста Беларусь сохранит свою независимость.

Участники Акции предупреждения в Минске подводят итоги и готовят новые протесты в рамках стратегии ненасильственного сопротивления.

В пятницу, 8 сентября, с Октябрьской площади, где собрались участники Акции предупреждения , колонна двинулась в сторону площади Победы. Уже там один из организаторов протеста, Николай Статкевич, обратился ко всем со словами символической Присяги свободы. Там же Николай Статкевич анонсировал следующую акцию, которая состоится 20 октября и будет называться «Марш рассерженных белорусов 2.0».

«Я хочу сказать спасибо тем людям, которые в пятницу два часа под дождем в центре Минска показали свою решимость противостоять имперским угрозам. А также тем, кто выходил на акции в июне и июле. Только благодаря таким людям наша страна может остаться независимой», - заявил в эфире телеканала «Белсат» по поводу Акции предупреждения Николай Статкевич.

Милиция и работники силовых структур проведению акции не мешали, традиционно фиксируя все на видеокамеры. Но после митинга была задержана активистка Нина Богинская, которая несла домой большой бело-красно-белый флаг, что во время акции держали ее участники. После задержания общественной активистки и конфискации флага, а фактически его похищения, Богинская была вынуждена обратиться к врачам. При этом флаг конфисковали на основании того, что на нем, якобы, были «запрещенные надписи».

«Я возвращаюсь к себе домой и думаю: флага нет, палец пухнет, боль в шее. Думаю, пора не домой идти, а в 19-ую поликлинику на освидетельствование в травмпункт», - рассказывает Нина Богинская.

Участники акции 8 сентября отметил и День белорусской воинской славы, легендарную победу под Оршей войска Великого княжества Литовского над войском Москвы. События истории перекликаются и с сегодняшней повесткой дня, говорят участники акции.

«Я пришел на Площадь, потому что в моей жизни уже была одна оккупация. Эти новые пришлые, они ничем не лучше тех, которые здесь были, на этих улицах спрашивали «аусвайс». Я не знаю, что будут делать новые оккупанты, но это такие же оккупанты, как и тогда», - объяснил свою мотивацию присоединиться к протесту журналист Владимир Халип.