Вице-президент Уругвая ушел с должности из-за обвинений в коррупции 1 10.09.2017, 9:26

Рауль Сендик

Фото: EPA / UPG

Это первый случай добровольной отставки вице-президента в истории страны.

Вице-президент Уругвая Рауль Сендик ушел с должности из-за обвинений в использовании общественных средств для личных нужд, сообщает nv.ua.

Сендик объявил об отставке перед конгрессом, что стало для всех неожиданностью. Это первый случай добровольной отставки вице-президента в истории страны.

Обвинения выдвинула правящая коалиция. По ее информации, Сендик совершил преступления за период с 2009 по 2013 год, пока возглавлял нефтяную компанию Ancap. В то время он якобы использовал кредитные карты компании для личных покупок.

Сендик опроверг обвинения и утверждает, что не существует никаких доказательств его вины.