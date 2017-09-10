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Вице-президент Уругвая ушел с должности из-за обвинений в коррупции

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  • 10.09.2017, 9:26
Рауль Сендик
Фото: EPA / UPG

Это первый случай добровольной отставки вице-президента в истории страны.

Вице-президент Уругвая Рауль Сендик ушел с должности из-за обвинений в использовании общественных средств для личных нужд, сообщает nv.ua.

Сендик объявил об отставке перед конгрессом, что стало для всех неожиданностью. Это первый случай добровольной отставки вице-президента в истории страны.

Обвинения выдвинула правящая коалиция. По ее информации, Сендик совершил преступления за период с 2009 по 2013 год, пока возглавлял нефтяную компанию Ancap. В то время он якобы использовал кредитные карты компании для личных покупок.

Сендик опроверг обвинения и утверждает, что не существует никаких доказательств его вины.


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