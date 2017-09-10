Тадуеш Кондрусевич: В Беларуси происходит «приватизация» веры 8 10.09.2017, 9:44

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Тадуеш Кондрусевич

Глава Католического костела Беларуси обратился к верующим с особым посланием к началу нового учебного и катехитического года.

Послание будет озвучено во время святой Мессы во всех костелах архиепархии во время воскресного богослужения 10 сентября, сообщает catholic.by.

«Образование играет очень важную роль как в жизни отдельного человека, так и всего общества, что особенно важно в наше время, когда наука и современные технологии развиваются с космической скоростью. Промедления ведет к пагубным последствиям. Однако, кроме изучения математики, физики, химии, философии, медицины, истории, искусства, иностранных языков и т.д., необходимо также заботиться и о духовной подготовке, так как человек –это не только тело, но и душа. Поэтому одним из фундаментальных заданий Церкви является евангелизация, которая ведет человека не только к встрече с Христом, но и к общению с Ним, а также к зрелости в вере», – напоминает верующим и, прежде всего, катехетам, католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадуеш Кондрусевич.

Размышляя о современных трудностях, которые сопровождают жизнь наших соотечественников, митрополит добавляет: «Мы живем во времена свободы вероисповедания, однако все чаще проявляются тенденции «приватизации» веры, чтобы только не нести ее в школу, университет, публичную и общественную жизнь. Свидетельством этому может быть попытка Минздрава запретить носить знаки религиозной принадлежности работникам медицины. Слава Богу, этот проект был отправлен на доработку. Совсем недавно министерство образования сочло нецелесообразным изучение темы о Православной Церкви и Католической Церкви на уроках истории в школах. Таким образом, мы видим четкое стремление не к свободе религии, а к свободе от религии».

«Родители радуются, что священник, законница или катехизатор подготовят детей к первой исповеди и Святому Причастию. Действительно, это очень важно, однако далеко не достаточно. Яблока не падает далеко от яблони», – напоминает руководитель архиепархии о важности примера родителей, которые на глазах у ребенка исповедуются, молятся, регулярно посещают святыню.