Ураган «Ирма» оставит без света 9 миллионов американцев 10.09.2017, 9:58

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Из предосторожности остановлена работа двух реакторов АЭС во Флориде.

Ураган «Ирма» оставит без электроэнергии 9 млн человек в штате Флорида. С таким прогнозом выступил в субботу руководитель энергетической компании Florida Power & Light (FPL) Эрик Силоджи, сообщив о решении прекратить работу двух АЭС до того, как атмосферное явление достигнет территории штата, передает ren.tv.

«Нарушение подачи электроэнергии, вероятно, затронет 4,1 млн наших клиентов, это около 9 млн человек», — заявил он, подчеркнув, что такой сценарий событий «станет беспрецедентным» испытанием для компании, входящей в пятерку ведущих операторов энергораспределительной сети Флориды. «Мы готовимся к худшему. При такой скорости ветра речь уже не идет о восстановлении линий электропередач. В некоторых районах их придется прокладывать заново», — пояснил глава FPL.

По словам Силоджи, в качестве меры предосторожности компания «остановит реакторы двух АЭС за 24 часа до удара» «Ирмы». Станция Turkey Point в Хомстеде 25 лет назад выдержала «лобовой натиск» урагана «Эндрю», продолжала функционировать, хотя и понесла ущерб на миллионы долларов. Второй объект расположен в округе Сент-Луси.

«Эти предприятия являются одними из самых прочных и надежно спроектированных в мире. Однако мы не собираемся рисковать», — добавил глава FPL.

По данным властей штата, около 25 тысяч случаев нарушения подачи электроэнергии уже зарегистрировано во Флориде. Энергетические компании выделили приблизительно 24 тысячи сотрудников для восстановления линий электропередач. Duke Energy мобилизовала 7 тыс. специалистов для ремонта ЛЭП, удаления ветвей деревьев и оценки нанесенного ущерба после того, как «Ирма» достигнет территории Флориды.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, «Ирма» ослаб до третьей категории. По прогнозу, ураган достигнет юга штата в первой половине дня в воскресенье.