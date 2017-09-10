Данкверу пришлась не по вкусу белорусская «молочка» 6 10.09.2017, 10:19

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Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции с одного из предприятий Беларуси.

Россельхознадзор запретил поставки сухого молока, сыра и масла с Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Беларуси, сообщается interfax.by.

Поставки продукции с этого предприятия с конца мая находились на усиленном лабораторном контроле в связи с однократным нарушением требований РФ и ЕАЭС.

Запрет Россельхознадзор вводит, как правило, при повторном нарушении.

Соответствующее указание Россельхознадзора датировано 7 сентября 2017 года.