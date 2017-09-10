Брестчанка: Летом я работала, как конь 5 10.09.2017, 10:30

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Для многих белорусов и отпуск теперь – не отпуск.

Журналисты «Брестской газеты» спросили у брестчан, чем им запомнилось ушедшее лето 2017 года.

Екатерина, работает на заводе:

— Летом я работала как конь. Единственное, где я бывала летом, это на работе. Из запоминающихся событий, которые произошли, это, наверное, то, что на работе подняли зарплату на 10 рублей. А в целом лето нормальное такое. Так как я не очень люблю жару, мне было хорошо.

Екатерина, инженер:

— Этим летом я работала. Правда, отпуск был две недели, но за это время пять раз вызывали на работу, поэтому это был не отдых. Самое яркое событие лета — это свадьба моей подруги, на которой я была свидетельницей. Было очень ответственно: и девичник провести, и выкуп, и всю свадьбу помогать невесте. Все прошло на ура! В целом это было неплохое лето. Пролетело очень быстро и незаметно. Хоть радостных моментов было и немного, не хотелось бы, чтоб лето заканчивалось!

Елена, учитель:

— Летом я отдыхала. Пожила в Минске, съездила на Черное море и покаталась по Беловежской пуще на велосипеде. Больше всего запомнился концерт «Ляписа Трубецкого», который я посетила. А вообще лето было очень насыщенным, но пролетело быстро.

Иван, специалист по работе с клиентами:

— Это лето я провел в Минске. К большому сожалению, в основном за работой. За все лето я ни разу не выехал из города, но об этом и не жалею. Неплохо провел время. У меня появились новые друзья, знакомые, с которыми мы пару раз ходили купаться на Цнянское водохранилище и делали шашлык. Но больше всего мне запомнились большие перемены в личной жизни…

Елена, в декретном отпуске:

— Этим летом я отдыхала, много времени проводила на даче. Больше всего запомнились день рождения сыночка, ему исполнилось 2 годика, а также мое 25-летие. В целом могу с уверенностью сказать, что лето было позитивное и удачное.

Евгения, в декретном отпуске:

— Несмотря на то что этим летом я никуда не ездила, лето у меня получилось насыщенным и значимым. Я впервые стала мамой. У меня родился сынишка.

Роман, проектировщик:

— В основном работал летом, но и отдохнул несколько дней в столице нашей родины, съездил в гости к родственникам. Познакомился с интересными людьми. В целом спокойное лето. Впервые решил съездить на море, появилось на это время, и возможности позволили. Ну и, конечно, шашлыки по выходным с друзьями, прогулки на свежем воздухе.

Галина, учитель:

— Этим летом я отдыхала работая, можно сказать. Отдых у меня получился месяц в силу разных причин. В основном была дома, писала диссертацию. Главное в отдыхе для меня — это выспаться и никуда не спешить. Я была за границей, в Кракове. Там отдых совместился с учебой. Из событий мира и страны запомнились успехи наших спортсменов. Лето пролетело быстро. Не все книги успела прочитать, отдохнуть. Это лето запомнилось крайностями: или безумная жара, или холод и дождь, или лень, или работа-учеба-работа.

Эдуард, сотрудник телекоммуникационной компании:

— Этим летом я работал. За две недели отпуска ездил на озера, пару раз на дачу, съездил к отцу в Минск и все. За границу не выезжал. Событие лета из личного — это свадьба. Из новостей мира только самоубийство Честера Беннингтона приходит на ум. В целом лето удачное. Пролетело очень быстро.