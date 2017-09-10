Остапы Бендеры 21-го века: Белорусов массово «разводят» на обслуживании окон 6 10.09.2017, 10:54

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Частные компании представляются госорганизациями, звонят на домашние телефоны и навязчиво предлагают свои услуги.

«Думала найти лазейку у них в договоре, а у них так все прописано – не подкопаешься»

Жительница Слуцка Галина поделилась с gazetaby.com историей, как потеряла 205 рублей после визита мастеров оконных дел.

Галина была в отъезде, когда в ее квартире зазвонил домашний телефон. Трубку снял бывший муж Галины.

– Я не знаю деталей разговора, поскольку не присутствовала при нем. Мне рассказали, что звонившие представились сервисным обслуживанием окон. Получив согласие бывшего мужа, домой к нам пришли три сотрудника – двое мужчин и девушка.

Как я поняла, они сразу же пошли по квартире смотреть окна. Бывший муж не поинтересовался, сколько будут стоить их услуги. Думал, недорого.

По словам Галины, окна в ее квартире стоят несколько лет, и проблем с их эксплуатацией у нее не возникало.

Мастера поменяли в окнах четыре поворотные ручки, отрегулировали оконные створки в кухне, спальне и зале – все работы обошлись в 72 рубля.

Договор бывшему мужу дали подписать после выполнения работ.

– Самое интересное, его не предупредили, что в счет будет включена сумма за сервисное обслуживание (6 выездов мастеров в течение двух ближайших лет) – 200 рублей! Итоговый счет составил 272 рубля (это уже со скидкой 100 рублей).

Когда случчанка вернулась из поездки домой и узнала о счете за сервисное обслуживание окон, она была шокирована. Бывший муж – безработный, и платить за услуги ему просто нечем.

Галина поехала в Солигорск, где находится офис ООО «Релизум» – организации, которая оказала услуги.

– Я спросила у руководителя: «Какое право вы имели в мое отсутствие выполнять работы в квартире, хозяйкой которой являюсь я? Меня устраивали окна без вашего обслуживания. Мне ответили, что им все равно. Мол, если человек живет в этой квартире, и его не устраивают окна, он подписал договор, пусть платит.

Галина решила расторгнуть договор на сервисное обслуживание и заплатить только за выполненные работы.

– Мне пришлось заплатить 205 рублей, – рассказывает она. – Оказалось, в случае расторжения договора на обслуживание скидку я уже не получаю. Я думала найти лазейку у них в договоре, а у них так все прописано – не подкопаешься.

По словам Галины, директор ей сказал, что она выиграла всего-то 67 рублей.

– Я заметила, что для меня это деньги, и считаю цены на их услуги грабительскими.

Галина говорит, что чувствует себя обманутой, но, тем не менее, заплатила за услуги и в суд решила не обращаться. Она объясняет, что испугалась того, что если не заплатит, то согласно договору за каждый день просрочки платежа будет начисляться 5% от суммы.

Живущей на соседней улице жительнице Слуцка Юлии также предлагали услуги, связанные с диагностикой окон и их обслуживанием.

– Мне позвонили на домашний телефон. Спросили, приходил ли к нам специалист, – рассказывает женщина. – Звонившая диспетчер поставила перед фактом: в течение получаса к вам придет мастер. Когда я сказала, что нам неудобно принять его сейчас, девушка сказала, что у них конец периода, и они закрывают отчет по нашему дому. Я предложила им отметить в своем отчете, что они у нас были. «Вы предлагаете нам подделывать документы, -–заявила диспетчер. – Понимаете, что это подсудное дело?».

По словам Юлии, на ее вопрос, частная или государственная организация занимается обслуживанием окон, ей ответили, что раньше этим занималось ЖКХ, а теперь им передали полномочия.

– Мне было сказано, что это госструктура. «Где вы видели, чтобы частники бесплатно этим занимались?» – сказала звонившая. Мастер пришел через полтора часа. Мы не открыли ему дверь.

Представлялись госучреждением, а на самом деле являются ООО

По подобной схеме сотрудники организаций, которые занимаются обслуживанием окон, действуют и в других городах.

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец недавно описывал в «Фейсбуке», как настойчиво ему предлагали эту услугу.

«Третий раз за два дня звонят из так называемого «Постгарантийного обслуживания окон». Первый раз я просто сказал «До свидания». Наверное, они поняли это слишком буквально, потому что через час перезвонили. Аудиосвидание опять оказалось коротким – я только добавил просьбу больше не звонить. Ан нет. Только что – снова звонок, но уже обращаются по имени-отчеству, а не только по номеру квартиры. Достаточно жестко повторяю, чтобы больше не звонили.

К моему удивлению, женский голосок на той стороне провода заявляет, что мне все равно будут звонить. Что ж, говорю, придется разбираться. – «Разбирайтесь, но все равно будут звонить». Спрашиваю, кто это – представляются госучреждением. Дальнейшее выяснение ситуации показывает, что все же – ООО. На мое замечание, что так не может быть – или госучреждение, или ООО, – заявляют, что может».

После очередного звонка Андрей Бастунец взял телефон руководства организации и пообещал, что если ему будут перезванивать, он примет меры. После этого звонки прекратились.

По его словам, в случае, если бы звонки продолжились, он планировал написать заявления с указанием номера телефона организации в милицию и прокуратуру.

– Помимо того, что тревожили звонками, сотрудники организации знали мои телефон, адрес, имя-отчество. Мои персональные данные несанкционированно кем-то были переданы. Они представлялись госучреждением, что может квалифицироваться как мошеннические действия (обман с целью получения прибыли).

«Развод! Вы можете сами поухаживать за своими окнами, и не за 100 рублей»

Поиск информации о компании, которая занималась окнами в квартире случчанки Галины, привел на сайт informin.net, на которой белорусы делятся отзывами о качестве услуг в разных сферах бизнеса.

Приведем несколько комментариев:

«Когда мы с дочерью были на работе, к моей престарелой маме (у нее возрастные проблемы с памятью и т.д.) явился представитель ООО «Релизум». Навешал лапшу на уши, заключил договор, подсунул подписать акт выполненных работ на сумму 300 руб. (взял задаток 25 руб.) на обслуживание окон ПВХ (по факту у мамы обычные деревянные окна еще с советских времен).

В момент, когда он находился в квартире, я позвонила маме и, узнав, что в доме посторонний, потребовала, чтобы он сейчас же вернул маме деньги и убрался с квартиры. Из квартиры он быстро ретировался, но деньги не вернул. А вечером меня ждал сюрприз: юридически правомерный, подписанный моей мамой договор на обслуживание на 3 года и акт выполненных работ.

Сейчас занимаюсь признанием этого договора недействительным. Дорогие солигорчане!!! Помогите оградить наших родителей от этих уродов и вытурить их из города».

Услуги этой фирмы обсуждали в том же разделе, что и сервис ООО «ДелизГрупп» (Минск). Люди пишут: цены заоблачные, развод на деньги, компания «Полный лохотрон», мошенники.

Один из тех, кто обсуждает услуги «ДелизГрупп», пишет, что две недели работал в компании менеджером. Он советует не пользоваться услугами этой фирмы: «Развод! Вы можете сами поухаживать за своими окнами, и не за 100 рублей, как у них, а за 30, они делают то, что вообще не требуется».

Бывшие клиенты этих компаний оставляют свои электронные адреса и намерены кооперироваться с другими людьми, которые считают себя обманутыми, и обращаться в правоохранительные органы с требованием проверки деятельности фирм, которые, представляясь государственными организациями, навязывают свои услуги гражданам по высоким ценам.