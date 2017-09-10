Женщина-воин под бело-красно-белым флагом 4 10.09.2017, 11:06

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Фото с сайта facebook.com

Нина Богинская будет бороться за 9-метровую национальную святыню, ставшую символом Акции предупреждения.

Об этом в «Фейсбуке» написала общественная активистка Анна Шапутько:

«Вот этот прекрасный бело-красно-белый флаг размером почти 9 метров сшила наша прекрасная мужественная женщина, наш воин Нина Богинская. Флаг стал центром Акции предупреждения. И флаг стал причиной охоты на 69 летнюю Нину.

Грубо задержали, так как она упиралась, как могла, повредили ей руку, шею.

Затолкали в машину, где впереди сидел человек в милицейской форме, вытащили флаги, один 9-метровый забрали, а второй был брошен, после того, как вытолкали Нину из машины.

Нина Богинская плохо себя чувствовала и решила пойти в травмпункт, где у нее зафиксировали сняли все повреждения: закрытое повреждение связочного аппарата кисти правой руки, дисторсия шейного отдела позвоночника, насильственная травма мышцы и сухожилия.

Ей наложили гипсовую шину на руку и передали информацию участковому, который должен задокументировать все. Нина Богинская сказала, что будет бороться за флаг, за свое имущество, святыню, и обратится в суд, если надо.

Очень надеемся, что флаг вернут, а преступников накажут. Она слышала, как в машине говорили, что это та Богинская, которая сожгла «знамя Ленина-Сталина» на ступеньках КГБ. Помнят потомки-сталинисты, помнят и мстят.

Спасибо, Нина. Жыве Беларусь!»