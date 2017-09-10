Победительницей US Open стала 83-я ракетка мира 1 10.09.2017, 11:16

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Слоун Стивенс

Фото: Reuters

Месяц назад американская теннисистка не входила в топ-900.

83-я ракетка мира Слоун Стивенс стала победительницей женского одиночного разряда на открытом чемпионате США по теннису.

В финальном поединке 24-летняя Слоун Стивенс обыграла другую представительницу США Мэдисон Киз (№ 15 рейтинга WTA) — 6:3, 6:0, пишет tut.by.

Это пятый титул Слоун Стивенс в карьере и первая ее победа в турнире «Большого шлема».

Но самым примечательным в этой истории является то, что Слоун Стивенс, пропустившая около полугода после операции на ноге, вернулась к соревнованиям лишь в середине лета — на «Уимблдоне». После чего, выдав ударный отрезок (15 побед в 17 поединках) в американской серии турниров, совершила впечатляющий взлет в рейтинге, за месяц ворвавшись в первую сотню из десятой.

Слоун Стивенс

Фото: Reuters

В обновленной версии мирового рейтинга, которая появится в понедельник, Слоун Стивенс будет уже в топ-20.

С 2002 года Слоун Стивенс стала первой американкой (за исключением сестер Уильямс), которой удалось выиграть турнир «Большого шлема».