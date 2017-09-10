Победительницей US Open стала 83-я ракетка мира

Победительницей US Open стала 83-я ракетка мира1
- 10.09.2017, 11:16
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Месяц назад американская теннисистка не входила в топ-900.
83-я ракетка мира Слоун Стивенс стала победительницей женского одиночного разряда на открытом чемпионате США по теннису.
В финальном поединке 24-летняя Слоун Стивенс обыграла другую представительницу США Мэдисон Киз (№ 15 рейтинга WTA) — 6:3, 6:0, пишет tut.by.
Это пятый титул Слоун Стивенс в карьере и первая ее победа в турнире «Большого шлема».
Но самым примечательным в этой истории является то, что Слоун Стивенс, пропустившая около полугода после операции на ноге, вернулась к соревнованиям лишь в середине лета — на «Уимблдоне». После чего, выдав ударный отрезок (15 побед в 17 поединках) в американской серии турниров, совершила впечатляющий взлет в рейтинге, за месяц ворвавшись в первую сотню из десятой.
В обновленной версии мирового рейтинга, которая появится в понедельник, Слоун Стивенс будет уже в топ-20.
С 2002 года Слоун Стивенс стала первой американкой (за исключением сестер Уильямс), которой удалось выиграть турнир «Большого шлема».