Саакашвили переходит границу Украины 8 10.09.2017, 11:29

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(обновляется) Акция собрала тысячи как сторонников, так и противников экс-президента Грузии.

Сегодня утром бывший президент Грузии, а также бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишенный президентом Петром Порошенко украинского гражданства, начал рассчитанную на СМИ акцию по переходу государственной границы Украины в пункте пропуска Краковец на границе с Польшей.

Акция собрала тысячи как сторонников, так и противников экс-президента Грузии, сообщает inforesist.org.

11:12

Активистка Femen провела перфоманс возле погранперехода в Краковце.

11:05

Сакаашвили выехал из Жешова в Украину автобусом.

10:53

В Польшу приехал и мэр Львова Садовой

Тимошенко прибула у Жешув підтримати Саакашвілі pic.twitter.com/wFiBDe2qBq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 10 сентября 2017 г.

10:43

Началась пресс-концеренция Саакашвили

10:35

Саакашвили в польском Жешове вышел к прессе:

Фото: Громадське

«Я не собираюсь устраивать Майдан. Переходить границу буду вместе с женой и ребенком».

9:48

Огромная колонна сторонников Саакашвили прибыла на КПП в Краковец.

9:47

Видны значительные силы полиции. Ситуация на КПП относительно успокоилась

9:43

На видео нецензурная лексика

Краковець зараз. тітушкі та поліція pic.twitter.com/obE4VW07cU — Наш Харків (@MaidanKharkiv) 10 сентября 2017 г.

9:43

К Краковцу прибыла многокилометровая колонна сторонников Саакашвили.

9:42

Бойцы «Донбасса» приготовились - их провожают под аплодисменты.

Фото: соцсети

9:37

Титушки изолированы.

Фото: соцсети

9:28

Прибыли значительные силы полиции

Фото: соцсети

Фото: соцсети

9:25

Полиция начала окружать титушек.

9:20

К пункту пропуска выдвинулась полиция.

Фото: соцсети

9:17

Сторонники Саакашвили выкрикивают им разные лозунги: "Продались"

Фото: соцсети

9:12

К пункту пропуска выдвинулась огромная колонна титушек. Но Саакашвили приезжает позже.

9:10

По всей видимости ранее запланированный приезд Саакашвили на Краковец переносится на несколько часов.

8:59

Батальон «Донбасс», который приехал обеспечивать безопасность на КПП «Краковец», проходит инструктаж.

Такую экипировку нардеп Украины Соболев объяснил тем, что когда титушки встречают отпор, прыти у них становится гораздо меньше

8:54

На КПП находятся нардепы Украины Тарас Пастух, Роман Семенуха, Ирина Подоляк. Они будут контролировать законность пропуска экс-президента Грузии, говорит нардеп Егор Соболев.

8:53

Напомним, ранее первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк говорил, что на пункте пропуска у Михаила Саакашвили заберут паспорта и отправят назад в Польшу.

8:41

Из Львова выехала еще одна группа сторонников Саакашвили.

8:40

Порядок охраняет 50 сотрудников полиции. На данный момент около тысячи сторонников Саакашвили находятся в палаточном городке.

8:26

В Краковец прибыли титушки из Кремечуга из охранной фирмы "Скорпион".

Эта фирма известна рядом нападений по всей Украине.

8:20

По данным сайта «Страна», Юлия Тимощенко находится в гостинице города Жешува (Польша). Там же ее соратник Сергей Власенко. Замечены нардепы Сергей Евтушок, Иван Крулько, Дмитрий Добродомов, Наталия Новак.

Есть также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и его соратник Маркиян Лубкивский.

8:06

Саакашвили направляется в Перемышль, а оттуда на границу.

Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михaила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними, сообщает «Украинская правда».