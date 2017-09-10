Саакашвили переходит границу Украины

Саакашвили переходит границу Украины8
- 10.09.2017, 11:29
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(обновляется) Акция собрала тысячи как сторонников, так и противников экс-президента Грузии.
Сегодня утром бывший президент Грузии, а также бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишенный президентом Петром Порошенко украинского гражданства, начал рассчитанную на СМИ акцию по переходу государственной границы Украины в пункте пропуска Краковец на границе с Польшей.
Акция собрала тысячи как сторонников, так и противников экс-президента Грузии, сообщает inforesist.org.
11:12
Активистка Femen провела перфоманс возле погранперехода в Краковце.
11:05
Сакаашвили выехал из Жешова в Украину автобусом.
10:53
В Польшу приехал и мэр Львова Садовой
Тимошенко прибула у Жешув підтримати Саакашвілі pic.twitter.com/wFiBDe2qBq— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 10 сентября 2017 г.
10:43
Началась пресс-концеренция Саакашвили
10:35
Саакашвили в польском Жешове вышел к прессе:
«Я не собираюсь устраивать Майдан. Переходить границу буду вместе с женой и ребенком».
9:48
Огромная колонна сторонников Саакашвили прибыла на КПП в Краковец.
9:47
Видны значительные силы полиции. Ситуация на КПП относительно успокоилась
9:43
На видео нецензурная лексика
Краковець зараз. тітушкі та поліція pic.twitter.com/obE4VW07cU— Наш Харків (@MaidanKharkiv) 10 сентября 2017 г.
9:43
К Краковцу прибыла многокилометровая колонна сторонников Саакашвили.
9:42
Бойцы «Донбасса» приготовились - их провожают под аплодисменты.
9:37
Титушки изолированы.
9:28
Прибыли значительные силы полиции
9:25
Полиция начала окружать титушек.
9:20
К пункту пропуска выдвинулась полиция.
9:17
Сторонники Саакашвили выкрикивают им разные лозунги: "Продались"
9:12
К пункту пропуска выдвинулась огромная колонна титушек. Но Саакашвили приезжает позже.
9:10
По всей видимости ранее запланированный приезд Саакашвили на Краковец переносится на несколько часов.
8:59
Батальон «Донбасс», который приехал обеспечивать безопасность на КПП «Краковец», проходит инструктаж.
Такую экипировку нардеп Украины Соболев объяснил тем, что когда титушки встречают отпор, прыти у них становится гораздо меньше
8:54
На КПП находятся нардепы Украины Тарас Пастух, Роман Семенуха, Ирина Подоляк. Они будут контролировать законность пропуска экс-президента Грузии, говорит нардеп Егор Соболев.
8:53
Напомним, ранее первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк говорил, что на пункте пропуска у Михаила Саакашвили заберут паспорта и отправят назад в Польшу.
8:41
Из Львова выехала еще одна группа сторонников Саакашвили.
8:40
Порядок охраняет 50 сотрудников полиции. На данный момент около тысячи сторонников Саакашвили находятся в палаточном городке.
8:26
В Краковец прибыли титушки из Кремечуга из охранной фирмы "Скорпион".
Эта фирма известна рядом нападений по всей Украине.
8:20
По данным сайта «Страна», Юлия Тимощенко находится в гостинице города Жешува (Польша). Там же ее соратник Сергей Власенко. Замечены нардепы Сергей Евтушок, Иван Крулько, Дмитрий Добродомов, Наталия Новак.
Есть также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и его соратник Маркиян Лубкивский.
8:06
Саакашвили направляется в Перемышль, а оттуда на границу.
Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михaила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними, сообщает «Украинская правда».