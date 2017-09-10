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Минчанин остановил движение на МКАД, чтобы спасти собаку

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  • 10.09.2017, 11:49
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В субботу в районе улицы Машиностроителей в крайней левой полосе оказалась крайне упрямая собака.

Чтобы выпроводить животное с проезжей части, одному из водителей пришлось остановить поток и выйти из машины.

Я ехал в среднем ряду со скоростью около 100 км/ч. Заметил, что бус в левом ряду передо мной начал притормаживать, сам сбросил скорость, а потом увидел и собаку, – рассказал Onliner.by Юрий, автор видеоролика, размещенного на YouTube. – В левом ряду был слышен визг тормозов, кто-то из водителей начал сигналить – наверное, нервничал и не понимал, что происходит впереди… Собака была с ошейником, но старая. Наверное, сидела испуганная под отбойником и растерялась, оказавшись на пути машин. Хорошо, что все обошлось.


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