СМИ: Российские танки оставляют в ангарах в западных областях Беларуси 3 10.09.2017, 11:56

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«Запад-2017» несет угрозу суверенитету Беларуси сразу на нескольких уровнях.

До официального начала совместных белорусско-российских военных учений осталось четыре дня. «Запад» проходит на нашей территории каждые 4 года, но после аннексии Крыма и ввода гибридных российских войск на Донбасс учения вызывают тревогу и у белорусов, и у наших соседей, пишет Ярослав Стешик для «Белсата».

Надо ли готовиться к худшему?

Россияне, участвовавшие в боевых действиях в Украине, чувствуют себя в Беларуси как дома.

«Зеленых человечков» на полигоне под Борисовом записала на видео правозащитника Наталья Горячко, еще 1-го сентября. Российские военные задержали белоруску, передали в милицию, в результате ее оштрафовали за нецензурную брань.

Официально «Запад-2017» на белорусской территории начнется 14-го сентября и продлится неделю. Российские военные, которые задержали и передали милиции активистку Наталья Горячко, сказали, что учения «уже идут».

По легенде, российско-белорусская группировка будет воевать против вымышленной страны Вейшнории.

В Украине вспоминают подобные учения накануне нападения России на Грузию в 2008-м.

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что под видом стратегических командно-штабных учений создадут новую ударную группировку российских войск «для вторжения на территорию Украины».

«Семь тысяч железнодорожных платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам, – комментировал учения Порошенко. – К сожалению, у нас нет никакой гарантии, что после учений все это вернется в Россию».

Официально в учениях участвуют около 13 тысяч белорусских и российских военнослужащих, несколько сотен единиц техники и флот, в том числе в Калининградской области. Но эксперты НАТО и политики говорят, что Россия увеличит число участников на порядок.

- Мы видим демонстрацию возможностей и силы россиян. Каждый, кто в этом сомневается, должен посмотреть на большое количество участников учений «Запад-2017»: более 100 тысяч, – заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Это больше, чем когда бы то ни было. В Беларусь от блока НАТО пригласили троих наблюдателей. Они увидят только показуху, а не настоящие учения, говорит экс-министр обороны Литвы, которая разбирала результаты «Запад-2009» и «Запад-2013». По ее словам, сценарий снова будет наступательный.

«В этих учениях будет участвовать и ядерное оружие, чтобы была стадия так называемой деэскалации конфликта», – говорит экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

В ходе учений, помимо повышения боеготовности российской армии и разведки местности, Кремль подтверждает реакцию белорусов на присутствие чужих войск и проводит информационные операции, говорит аналитик проекта Belarus Secutirity Blog.

«К сожалению, интеграция белорусских вооруженных сил с вооруженными силами России идет слишком быстро. Мы бы хотели иметь у наших границ больше суверенитета у государств», – добавляет Раса Юкнявичене.

Согласно источникам «Белсата», в некоторых западных районах Беларуси за российский счет отремонтированы ангары для бронетехники. Танки и БТР – российские, военные – также, просто меняются. Очень вероятно, что гости не уедут домой.

Москва сумела сделать из Беларуси военную угрозу для стран Балтии, Польши и Украины.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».