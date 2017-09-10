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Павел Белоус: Лида стала крутым европейским городом

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  • 10.09.2017, 12:05
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Фото: facebook.com/belavus

На фестивале пива присутствие белорусского языка и национальной символики было максимальным.

Об этом вчера в «Фейсбуке» написал руководитель «Арт-сядзібы» Павел Белоус.

«Охмеленно!

Lidbeer только начинается, но уже ощущение невероятное. Визуальное присутствие белорусского языка максимально.

Пиво пить можно везде, сувениры с национальными символами широко представлены.

Уровень открытости и масштабности - впечатляет.

Лида выглядит как никогда крутым европейским городом с неповторимой белорусского атмосферой.

Горжусь тем, что я родился в этом городе».

Ранее сайт сообщал, что фестиваль Lidbeer собрал в Лиде 100 тысяч человек с бело-красно-белыми флагами. На концерте в субботу вечером выступили Лявон Вольский с «Крамбамбулей» и знаменитая украинская группа «Океан Эльзы».


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