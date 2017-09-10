Сегодня 70 лет со дня рождения ксендза Ежи Попелушко 1 10.09.2017, 12:18

ФОто: racyja.com

Ежи Попелушко - один из создателей независимой Польши.

В Суховоли отмечают 70-ю годовщину рождения ксендза Ежи Попелушко. Первая часть торжеств прошла на площади перед памятником блаженному, где собрались жители Суховоли, представители польского правительства, семья и близкие священника, передает «Радыё Рацыя».

Присутствующий на торжестве министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащек подчеркивал, что ксендз Ежи является одним из создателей независимой Польши:

- Послание ксендза Ежи Попелушко было посланием, которое освещало нас всех во времена коммунизма. Премьер Качинский в своем письме, написанном к участникам этого торжества, поставил такой тезис, что если бы не благословенный ксендз Ежи, то наверное «Солидарность» не продержалась бы. Благодаря ксендзу Ежи «Солидарность» выдержала и победила.

Ежи Попелушко, хотя служил в Варшаве, старался посещать родную деревню Окопы. Здесь он запомнился, как скромный и доброжелательный священник и сосед. Говорит брат ксендза Ежи Юзеф Попелушко:

- Наша мама была такая, что хоть бы снег, хоть бы мороз, хоть бы дождь, а нужно идти в храм. Нашим долгом было каждое воскресенье быть в церкви... Очень трогательно, что так много людей помнит о таком скромном священникн.

Завтра ксендза Ежи Попелушко будут вспоминать в его родной деревне Окопы.

Священник Ежи Попелушко был духовным лидером польской «Солидарности». В его квартире встречались люди из разных сообществ - рабочие, интеллигенция, творческие люди. Во время военного положения Попелушко поддерживал интернированных оппозиционеров и их семьи. Много усилий он вложил в мессы за родину в костеле св. Станислава Костки в Варшаве. Там встречались оппозиционеры из всей Польши, интеллектуалы и молодежь. В проповедях священник призывал к тому, чтобы «зло побеждать добром».

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Служба безопасности вела наблюдение за Попелушко за 2 года до его убийства. Его телефон прослушивался, предпринимались попытки привести к гибели священника в автокатастрофе. Как было доказано следствием, Попелушко похитили трое офицеров Службы безопасности из IV отдела Министерства внутренних дел, который занимался борьбой с Церковью, - Гжегож Пётровский, Лешек Пенкала и Вальдемар Хмелевский. Они избили Попелушко, когда ему удалось выскочить из багажника, в котором его перевозили агенты СБ. Испугавшись перехвата на дорогах, Петровский, Пенкала и Хмелевский решили убить священника и утопили его недалеко от Влоцлавека.

В результате суда - т.н. торуньского процесса - Гжегож Пётровский был приговорен к 25 годам лишения свободы, его начальник Адам Петрушка - также к 25 годам, Лешек Пенкала - к 15 годам, а Вальдемар Хмелевский - к 14 годам. Все они были освобождены досрочно. До настоящего момента неизвестно стоял ли кто-то еще за убийством священника Попелушко.

В 2010 году священник Ежи Попелушко был беатифицирован Католической Церковью.