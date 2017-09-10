В Сенно дважды уволенный работник добился денег от предприятия 10.09.2017, 12:29

Житель Сенно выиграл у нанимателя первое же судебное заседание.

С июля 2010 года Олег Лисовский работал по контракту сторожем на участке «Сенненский льнозавод», входящем в ОАО «Сенненский райагросервис» Витебской области, пишет belchas.by.

Добросовестно выполнял свои обязанности, замечаний и претензий в его адрес от руководства не поступало. 18 ноября 2016 года у Лисовского заканчивался срок действия контракта, и наниматель продлил трудовой договор еще на год. Но 4 мая 2017-го сторож получил довольно оригинальное уведомление от директора предприятия.

В уведомлении, в частности, сообщалось: «в связи с существенными изменениями условий труда последний рабочий день для вас 12 мая 2017 года, так как на участке «Льнозавод» остается один сторож». И 13 мая был подписан приказ об увольнении работника по соглашению сторон (ст. 37 Трудового кодекса).

— С приказом я ознакомился, но поскольку никакой договоренности между мной и нанимателем о прекращении трудовых отношений не было, то на документе оставил соответствующий «автограф» о своем несогласии, — рассказывает Олег Викторович. — Тем не менее меня уволили по 37-й статье с соответствующей записью в трудовой книжке.

26 мая уже бывшего работника райагросервиса ожидал еще один сюрприз — Лисовский получил по почте целых 2 уведомления, датированных… 5 мая. Оказывается, уже уволенного работника решили уволить снова, но теперь уже с 13 июня в связи с сокращением участка «Сенненский льнозавод» и попросили сообщить, согласен ли он с таким предложением.

Во втором уведомлении Олега Викторовича ставили в известность о том, что он будет переведен в полеводство, и вновь поинтересовались его согласием. Окончательный расчет, к слову, произведен не был. Лисовский составил исковое заявление в суд Сенненского района.

Попытки выяснить в райагросервисе, как могло такое произойти, результата не принесли. Тем более в трудовой книжке уже была сделана соответствующая запись. Исправить все можно было только через суд.

Согласно исковому заявлению, Олег Лисовский просил изменить формулировку увольнения со ст. 37 на п. 1 ст. 42 ТК (Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя в случае «ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения численности или штата работников»). Также требовал взыскать сумму окончательного расчета, среднего заработка за задержку расчета при увольнении и компенсации морального вреда. Долгих судебных разбирательств не проводилось.

На первом же заседании стороны достигли договоренности по большинству исковых требований. В итоге ответчик изменил формулировку увольнения и произвел истцу соответствующие выплаты на общую сумму 670 рублей.