Трамп готовит для КНДР «агрессивные опции» 1 10.09.2017, 12:40

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Донадьд Трамп

Ответ Вашингтона северокорейскому чучхе будет комбинированным.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит пакет дипломатических и военных мер, включающий в себя кибератаки и усиленные надзорные и разведывательные операции, направленные против КНДР. Таким будет ответ Вашингтона на шестой и крупнейший ядерный тест, проеденный режимом чучхе. Об этом рассказали старшие должностные лица Белого дома и Пентагона, передает NBC (перевод – newsader.com).

Чиновники утверждают, что США предложат на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, предусматривающую инспектирование судов, прибывающих в порты государства-изгоя, либо их покидающих. Уточняется, что проверки коснутся прежде всего морских судов, экспортирующих ракетные детали и технологии в Северную Корею, а также участвующих в процессе импорта северокорейских материалов. В документе предлагается в том числе ввести нефтяное эмбарго в отношении Пхеньяна, запретить экспорт текстильной продукции и наем северокорейских рабочих. Проект предполагает введение персональных санкций в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына: ему запретят покидать пределы страны, а его активы будут заморожены.

Что касается военного направления, то президент Трамп серьезно рассматривает возможность модернизации систем противоракетной обороны в регионе, а также не исключает перемещения тактического ядерного оружия в Южную Корею в том случае, если Сеул этого потребует. Впрочем, по мнению некоторых официальных лиц, данный шаг со стороны США может оказаться провальным. Дело в том, что он прервет почти три десятилетия американской политики денуклеаризации Корейского полуострова.

Вместе с тем американская администрация планирует ввести дипломатически рискованные санкции в отношении китайских банков, ведущих бизнес с Пхеньяном.

Вышеназванные предложения являются частью более агрессивного подхода к Северной Корее, рассматриваемого Трампом и еще десятком чиновников, а также Пентагоном и другими ведомствами.

Указывается, что советники по национальной безопасности ознакомили президента США с вариантами реакции на действия Северной Кореи еще в воскресенье, через несколько часов после северокорейского ядерного теста.

Хотя во время обсуждения поднимались и военные варианты решения проблемы, ядром стратегии официальные лица по-прежнему называют дипломатию, направленную на взаимодействие с Китаем и региональными союзниками. Сам Дональд Трамп выразил готовность следовать военному курсу, однако отметил, что это не тот путь, которому он отдает предпочтение.

«Я бы предпочел не идти по военному пути, но это что-то, что определенно может произойти», — сказал глава государства.

Его комментарии соответствуют комментариями официальных лиц США, которые ожидают в ближайшие дни очередных северокорейских испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По мнению советников, превентивный военный удар по Северной Корее может иметь серьезные последствия, в том числе реакцию Китая: по словам китайских властей, если США атакует КНДР первыми, Пекин поддержит Пхеньян.

Если же Северная Корея решится напасть первой, «это все изменит», говорят чиновники. В то же время они называют возможность превентивного ядерного удара «маловероятной». По их мнению, первое применение ядерного оружия было бы крайне агрессивным и не нашло бы поддержки внутри страны и среди союзников. Однако команда президента все же не исключает такого варианта в рамках общей гаммы возможных действий.

«Мы рассматриваем все безумные варианты, даже те, которых никогда не воплотим в жизнь. Только после этого мы понимаем, почему нужно отказаться от того или иного возможного решения», — сказал чиновник.

Развертывание наземных комплексов ПРО Иджис SM-3, подобных тем, которые используются для противоракетной обороны в Европе — еще один вероятный шаг, говорят в Белом доме.

Между тем, в среду были развернуты дополнительные пусковые установки противоракетной системы THAAD в южнокорейском уезде Сионджу, и теперь, как утверждают лица из министерства обороны, THAAD полностью работоспособна, и следовательно, боеспособна.

Ранее Соединенные Штаты уже вводили санкции против китайских компаний, которые ведут бизнес с Северной Кореей, но пока воздерживаются от целенаправленного воздействия на банковскую систему Китая. В свою очередь, китайская сторона обещала протестовать против подобных дипломатических решений, на что американские официальные лица ответили заявлением: "Если Пекин не предпримет более жестких шагов против Северной Кореи, таких как прекращение экспорта нефти, Южная Корея и Япония, скорее всего, продолжат развивать собственные ядерные программы, и США их не остановят".

«Это информация скорее для Китая, чем для КНДР», — добавил чиновник.

Сообщается, что Трамп 45 минут говорил по телефону с китайским президентом Си Цзиньпином в среду, однако лидеры не достигли консенсуса в вопросе дальнейших действий на фоне сопротивления Китая призывам сократить продажу нефти в Северную Корею.

Между тем, Пекин продолжает настаивать на том, чтобы США вступили с Пхеньяном в переговоры, идет вразрез с официальной позицией администрации Дональда Трампа, и потому отвергается.

По официальной информации, в воскресном обсуждении ситуации вокруг угрозы КНДР помимо президента Дональда Трампа участвовали глава аппарата Белого дома Джон Келли, вице-президент Майк Пенс, министр обороны Джеймс Мэттис, советник президента по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд, а также директор Национальной разведки Дэн Коутс. Далее команда национальной безопасности президента созвала отдельное заседание по этому же вопросу в Ситуационной комнате, где госсекретарь Рекс Тиллерсон и директор ЦРУ Майк Помпео присоединились к встрече удаленно.