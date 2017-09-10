Видеофакт: Британских детей лишил дара речи вид аудиокассет 10.09.2017, 12:45

Шокированные дети пытались понять, как слушать аудиокассеты.

В видео показано, как они вертят кассеты в руках и не могут понять, как их слушать.

Facebook-пользователь Джеймс Крэйн, проживающий в Британии, обнародовал курьезный видеоролик с детьми. В нем мужчина знакомит их с аудиокассетами, которые когда-то слушал в молодости, пишет korrespondent.net.

Видео собрало в соцсети десятки тысяч просмотров и сотни комментариев интернет-юзеров.

В ролике показано, как дети крутят в руках кассеты и не могут понять, как на них можно слушать музыку. Они приложили их к уху, попытались найти гнездо для батареек и разъем. В итоге они предположили, что слушать их можно при подключении к телевизору, а клипы смотреть через отверстия для перемотки.