Доллар и евро готовятся к «порке» белорусского рубля 10.09.2017, 12:55

1,399

Фото: tut.by

Следующая неделя неожиданным образом скорректирует курсы валют.

Ожидается увеличение средневзвешенного курса доллара на БВФБ на 0,5-1% при одновременном росте курсов евро и российского рубля примерно на такую же величину. В понедельник, 11 сентября, возможен рост курса доллара на доли процента на фоне ослабления других валют, пишет «Белрынок».

Прогноз средневзвешенного курса доллара США на прошедшую неделю не сбылся, вместо роста курс снизился на 0,4% и составил 8 сентября 1,9206 BYN/USD. Предсказать такое падение вряд ли было возможно, так как оно было вызвано, во многом, сокращением добычи нефти в США из-за урагана Харви, появлением нового урагана, угрожающего США (Ирма), а также несколько странной реакцией участников рынка форекс на сообщение главы ЕЦБ Марио Драги о будущей денежной политике банка. Он не сказал, что курс евро слишком высок, но заметил, в частности, что скупка ценных бумаг банком в 2018 году может быть продолжена. Рынок не услышал последнего замечания, и курс евро на рынке форекс вырос.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ увеличился за неделю на 0,9% — до 2,3138 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля на прошедшей неделе достиг нового исторического максимума: 3,3676 BYN/100RUB. Это тоже вряд ли можно было предсказать, так как рост объясняется главным образом, подъемом цен на нефть на мировом рынке в связи с угрозой вторжения на территорию США нового урагана – Ирма, который считается самым мощным в регионе Атлантики за все время наблюдений.

В соответствие с ожиданиями вела себя только стоимость валютной корзины: она увеличилась за неделю еще на 0,6%.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Объем торгов иностранными валютами на БВФБ на прошедшей неделе снизился до 362,6 млн. BYN с 385,4 млн. BYN за предшествовавшую неделю, но остался намного выше среднего уровня, характерного для первой половины месяца. По-видимому, это последствия оживления экономики, что приводит к росту спроса на импорт.

Нацбанк, скорее всего, осуществляет валютные интервенции на бирже, чтобы не допустить резкого роста стоимости корзины. Кроме того, Нацбанк на прошедшей неделе старался отвлечь избыток рублевых средств с рынка. Он пошел на увеличение средневзвешенной ставки при размещении на аукционе 6 сентября своих рублевых облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, до 8,8218% годовых с 8,7800% на предыдущем аукционе. Благодаря этому ему удалось разместить облигации на 624,12 млн. BYN при спросе 644,21 млн. BYN. На предыдущем аукционе Нацбанк разместил облигации на 400 млн. BYN.

По данным Нацбанка, в августе белорусские предприятия увеличили покупку валюты на 172,4 млн. USD (до 1,7 млрд. USD), что превысило объем продажи на 167,3 млн. BYN. То есть, они стали чистыми покупателями валюты, хотя в июле были чистыми продавцами, реализовав ее на 42,2 млн. USD. Однако население увеличило объем чистой продажи валюты до 149 млн. USD со 108,4 млн. USD в июле. При этом увеличились как объемы покупки, так и объемы продажи валюты.

Можно ожидать, что повышенный спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке РБ на текущей неделе сохранится, то есть стоимость валютной корзины поднимется еще на 0,5-1%.

Курс доллара по отношению к евро

7 сентября после публикации заявления Совета управляющих ЕЦБ курс евро пошел вниз, так как там было сказано, что ежемесячный объем покупок активов в размере 60 млрд. EUR будет сохранен до конца декабря 2017 года, а если понадобится, то будет продлен и в 2018 году. Более того, было отмечено, что если не начнется устойчивый рост инфляции или ухудшиться состояние экономики региона, то ЕЦБ может расширить объемы покупок в рамках QE. Правда, при этом ЕЦБ повысил прогноз по росту ВВП еврозоны до 2,2% в 2017 с 1,9% в прежнем прогнозе.

Но после выступления Марио Драги курс евро резко вырос и достиг уровня 1,2055 USD/EUR, хотя его речь была столь же неопределенной.

Глава ЕЦБ подтвердил готовность банка усилить в случае необходимости скупку активов. Он отказался назвать дату принятия решений по этому вопросу, отметив, что «Вероятно, значительная часть этих решений будет принята в октябре». А по поводу ставок Марио Драги заявил, что они останутся на текущих уровнях продолжительное время, в том числе после истечения срока действия программы скупки активов.

С другой стороны, в отношении курса евро он высказался довольно нейтрально: «У нас нет целевого уровня обменного курса. Но это также очень важно — это важно и очень важно для роста и инфляции. В то же время недавняя волатильность курса валют является источником неопределенности, за которым нужно наблюдать, учитывая вероятные последствия волатильности для среднесрочного прогноза ценовой стабильности».

Неопределенность высказываний главы ЕЦБ привела участников рынка форекс в некоторое замешательство, и курс евро после достижения уровня 1,2055 USD/EUR пошел вниз и опустился ниже уровня 1,2 USD/EUR, и после ряда колебаний стабилизировался на этом уровне. Но на следующий день рост курса евро продолжился.

Таким образом, пока быки по евро побеждают, в связи с чем появляются все новые прогнозы насчет роста его курса. В частности, валютные стратеги банка Nomura сообщили, что курс доллара ожидает затяжное падение, а курс евро поднимется в перспективе до 1,4 USD/EUR. По их мнению, тенденция на укрепление доллара завершилась и начинается многолетняя тенденция его ослабления.

Впрочем, оптимисты в отношении доллара еще имеются.

Можно ожидать, что на текущей неделе курс евро возьмет передышку, и останется примерно на текущем уровне или даже немного снизится. Динамика курса теперь будет определяться, по-видимому, экономическими данными в США и еврозоне. Доллар может получить поддержку в случае публикации планов налоговой реформы Дональда Трампа, что тот на прошедшей неделе пообещал сделать в течение двух недель. Это произойдет, скорее всего, где-то во второй половине сентября.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский рубль, возможно, также возьмет передышку. Факторы, которые поддерживали его в течение двух недель, еще будут действовать, но они слабеют. Ураган Ирма навредит американским нефтяникам, а Совет директоров Банка России обеспечит валютным спекулянтам бонус, снизив свою ключевую ставку 15 сентября на 50 процентных пунктов – до 8,5% годовых.

В последнем уже практически нет сомнений, так как в августе инфляция в РФ замедлилась до 3,3% годовых с 3,9% годовых в июле. А в месячном выражении в августе наблюдалась дефляция на 0,5%, что оказалось рекордным значением для данного параметра. Правда, в ЦБ поспешили заявить, что дефляция вызвана временными факторами и объясняется поступлением на рынок продукции нового урожая, а по итогам года рост потребительских цен составит около 4%.

Однако надо иметь в виду, что наблюдаемая сила доллара вызвана временными факторами: плохой погодой в США, которая со временем улучшиться, а также высокими ставками ЦБ, который будет вынужден их снижать, как бы это ему не хотелось делать. Поэтому перспектива ослабления рубля все же имеется. Но это явно произойдет не на текущей неделе. А на текущей неделе возможны колебания курса доллара на Московской бирже около сложившегося уровня в 57 RUB/USD.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Исходя из сделанных прогнозов, на текущей неделе можно ожидать роста средневзвешенных курсов доллара, евро и российского рубля на БВФБ на величину в пределах 0,5-1%.

Прогноз на понедельник 11 сентября

Во второй половине пятницы 8 сентября курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 0,2% и достиг 57,065 RUB/USD.

На рынке форекс во второй половине торгового дня курс евро по отношению к доллару снизился примерно на 0,3% и достиг уровня 1,203 USD/EUR. Доллар поддержало принятие конгрессом США закона о повышении лимита государственного долга США до 8 декабря и предоставлении 15,25 млрд. USD на устранение последствий ураганов. Кроме того, глава федерального резервного банка США Уильям Дадли заявил, что перспективы дальнейшего повышения ставок ясны, а восстановительные работы после ураганов обычно приводят к ускорению экономической активности в долгосрочной перспективе. Положительными для доллара оказались и данные о росте объемов потребительского кредитования в июне до 18,5 млрд. USD c 11,8 млрд. USDв мае.

Таким образом, в понедельник 11 сентября можно ожидать коррекцию курса доллара на БВФБ, то есть роста средневзвешенного курса на доли процента.