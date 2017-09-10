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На белорусско-польской границе сгорели две машины

  • 10.09.2017, 13:14
Фото: vk.com/alarmbrest

Работа пункта пропуска «Тересполь» парализована.

Пожар парализовал работу польского пункта пропуска «Тересполь» на границе с Брестом. Горели два автомобиля. Из-за ЧП польская сторона не пропускает белорусские автомобили на свою территорию, пишет onliner.by.

У одного из автомобилей на польской территории произошло замыкание стартера, машина загорелась. Водитель тщетно пытался сбить пламя огнетушителем. Затем горящая машина покатилась и врезалась во впереди стоящий автомобиль, который также загорелся.

— Ритмичность работы нашего пункта пропуска будет нарушена, потому что польская сторона пока не принимает машины из-за пожара, — сообщили в Брестской пограничной группе.

Фото с сайта onliner.by

Пожар потушили польские спасатели, однако к тому времени огонь уничтожил оба автомобиля.


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