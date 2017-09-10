Патриоты напомнили о победе Острожского на Крапивенском поле 10.09.2017, 13:59

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Фото: orsha.eu

Под Оршей отпраздновали День белорусской воинской славы.

Целый день 8 сентября на поле около Гатьковщины приезжали люди: ехали компаниями, семьями, по одному. Об этом сообщает сайт orsha.eu. Милиция в празднование не вмешивалась и не мешала. В результате, второй год подряд желающие смогли установить на поле палатку и переночевать, как это бывало до 2006 года - тогда на время празднования здесь вырастал большой палаточный городок.

Праздничные мероприятия в этот день, 8 сентября, прошли во многих городах страны. Но больше всего внимания было привлечено к Минску, где прошли Акции предупреждения против военных учений «Запад-2017».