В Лиде подняли флаг Вейшнории 2 10.09.2017, 13:39

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Фото: facebook.com

Флаг был поднят «отрядами мемического реагирования».

В Лиде, на фестивале Lidbeer неизвестные широкой публике «отряды мемического реагтрования» подняли флаг Вейшнории прямо в центре города, возле замка, построенного великим князем Гедимином в 1323 году.

Об этом сообщил известный белорусский блогер Эдуард Пальчис.

«Вчера на Лидбире было несколько БЧБ, украинские флаги, крики «Жыве Беларусь!», и даже флаг Вейшнории», - написал блогер.

А также отряды мемического реагирования принесли флаг Вейшнории. pic.twitter.com/ZVrnak4WaJ — 1863x.com (@1863x) 9 сентября 2017 г.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что фестиваль Lidbeer собрал в Лиде 100 тысяч человек с бело-красно-белыми флагами. На концерте в субботу вечером выступили Лявон Вольский с «Крамбамбулей» и знаменитая украинская группа «Океан Эльзы».