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Украинка стала сенатором штата Индиана в США

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  • 10.09.2017, 13:49
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Виктория Спартц
Фото: РБК Украина

История о том, как сильные и умные американцы вдохновили бывшую эмигрантку.

Американку украинского происхождения 38-летнюю Викторию Спартц избрали новым сенатором штата Индиана в США. Как сообщает WTHR (перевод – comments.ua), Спартц заменит на этой должности 72-летнего сенатора Люка Кенли, который уходит на пенсию. Свою новую должность она будет занимать до 2020 года.

Спартц победила шестерых других кандидатов, включая Дэна Шмидта, который ранее работал с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента Совета города Ноблсвиль, чью кандидатуру поддержал бывший сенатор Кенли.

Виктория переехала в США 17 лет назад. Она получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы и работает там преподавателем, но планирует уйти с должности, чтобы избежать конфликта интересов.

Виктория Спартц работала в бизнесе и государственных учреждениях, включая должность главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы. Спартц является также главой Республиканской партии округа Гамильтон.

«Сильные и умные американцы сделали меня сильной американской женщиной. Наше время принимать свободу и передавать его другим поколениям», – сказала она.


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