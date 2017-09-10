Два варианта, как белорусу попасть на Октоберфест – 2017 3 10.09.2017, 14:20

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В этом году масштабный пивной фестиваль начинается 16 сентября.

До самого масштабного пивного события года ровно неделя, а вы вдруг поняли, что попасть на Октоберфест – главная цель на этот сентябрь. Все знают, что удовольствие это не из дешевых, но на мероприятие такого масштаба раскошелиться не жаль. Осталось решить – довериться турфирме или попробовать воплотить мечту самому при поддержке пары-тройки хороших друзей, пишет tio.by.

В этом году Октоберфест начинается 16 сентября – а это уже следующая суббота. В интернете даже за неделю до начала фестиваля легко можно найти пивной тур на 4-5 дней по цене в среднем от 140 евро. Турфирм много, и поэтому можно подобрать вполне достойные варианты и сравнить цены. Помимо веселого вечера на Октоберфесте большинство турфирм подарят вам возможность погулять по Праге, выпить пенного в пивоварнях Пльзени или минералки – в Карловых Варах.

Такой маршрут связан не только с желанием турфирм показать вам знаменитые пивоварни и заводы. Есть и определенный технический момент.

– Вы не доедете до Мюнхена за один день, потому что существует график движения транспортного средства, – признается Наталья Петренко, специалист по туризму компании «Экотур-6». – До Праги 1200 километров, а из Праги до Мюнхена – еще почти 300. Автобус обязан делать транзитные остановки. Из-за этого туры на Октоберфест всегда дорожают, потому что растут цены на проживание в отелях.

Но основная проблема туров – не высокая цена, а то, что на Мюнхен отводится всего один день. Самому Октоберфесту времени уделяется и того меньше. С утра вас накормят завтраком, потом дадут возможность погулять по городу в составе экскурсии, а оставшаяся часть дня будет посвящена фестивалю.

– Да, во всех программах на сам Октоберфест приходится всего один день, – рассказывает Наталья Петренко. – Если оставаться на 2-3 дня, то стоимость путевки сразу возрастает почти в два раза – в Мюнхене очень дорогое жилье. Но одного вечера зачастую вполне достаточно, потому что Октоберфест – это недешевое удовольствие.

Несмотря на то, что вход на фестиваль свободный, опытные туристы советуют взять с собой минимум по 50€ на человека: литр пива стоит от 10€ и ежегодно дорожает, традиционная закуска — жареный цыплёнок — 15€.

Если вы хотели увидеть максимальное количество городов, связанных с любимым напитком – вариант с турфирмой точно для вас. Но заядлые туристы в один голос твердят, что день для Октоберфеста – маловато, хотя атмосферу прочувствовать при желании можно. Если вы любой ценой хотите попасть в Мюнхен, чтобы погулять там несколько дней, готовьтесь раскошелиться.

Даже при самом бюджетном варианте едва ли получится потратить меньше, чем вам пришлось бы заплатить турфирме. Самые трудные и затратные пункты путешествия в пик пивного сезона — жилье и дорога.

Любители передвигаться с комфортом могут найти авиабилеты из Варшавы от 130$ в одну сторону, а вот из Риги будет улететь дороже.

Также из Минска в Мюнхен можно уехать на Ecolines за 170 BYN в одну сторону (то есть около 90$), но это если вы готовы провести в дороге более 30 часов. Еще один минус — автобус отправляется только по вторникам, четвергам и субботам, поэтому придется подстраиваться под расписание.

Если хочется добраться быстрее, то можно доехать до Варшавы - тогда Ecolines домчит вас за 18 часов и 232 белорусских рубля (120$).

Flixbus предлагает доехать из Варшавы до Мюнхена выгоднее – чуть больше чем за 48$ с человека в одну сторону.

Но, опять же, в дороге придется провести весь день. Обратные билеты будут стоить немного дешевле, но, если добавить еще стоимость билетов до Варшавы, получится явно больше 100$. При возможности и должном запасе сил можно отправиться в путь на собственном или арендованном авто - неплохой вариант для компании из 4-5 человек.

Оказаться на заветном пивном празднике не так сложно, как остаться там – в основном это касается финансового вопроса. Цены на жилье в пивной сезон, естественно, заоблачные.

Заядлый путешественник уже автоматически вбивает в поисковик Booking.com и видит, что самое дешевое место за неделю до феста стоит в районе 120 долларов на одного за ночь — и это еще по акции.

На Airbnb можно найти спальное место в районе 50$ -- столько будет стоить кровать в комнате, которую вам предоставит хозяин квартиры. На сайтах типа Ostrovok.ru есть одноместные номера чуть больше чем за 200 белорусских рублей (104$). Традиционно недорогие кемпинги в это время забиты до отказа, поэтому владельцам собственных палаток, вероятно, придется искать пристанище где-нибудь в другом месте. Если основательно засесть за мониторинг Airbnb, то при должном везении можно найти что-то даже в районе 30$. Но выглядеть это будет, конечно, далеко не как привычные многим европейские отели.

В общем, раскошелиться на жилье, скорее всего, вам придется основательно. Предложений не так много, и они нарасхват.

Ехать с турфирмой, чтобы хотя бы на один вечер прикоснуться к празднику, или окунуться в атмосферу Октоберфеста с головой и на пару дней – решать вам. И, конечно, вашему кошельку. А пока до начала массовых гуляний остается еще целая неделя – а это значит, что у вас есть в запасе несколько дней, чтобы решиться на спонтанное путешествие.