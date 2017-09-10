Россияне в день выборов: Путин – зло
- 10.09.2017, 14:13
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Сегодня в РФ объявлен «единый день выборов» в местные органы власти.
В 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область, сообщает ТАСС.
Накануне «выборов» в некоторых регионов РФ появились граффити, свидетельствующие о настоящем отношении граждан к «несменяемому» правителю их страны. Об этом в соцсетях пишет группа «Сказки Путина».
«Кто сказал, что в России нет думающих, видящих и активных людей? Город Туапсе, 9 сентября 2017 года: завтра здесь будут проводиться выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва.
А сегодня жители города с улыбкой читают свежие и правдивые новости о «великом Владимире свет Владимировиче», представленные в виде граффити в публичных местах», - написали в группе.