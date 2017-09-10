Видеофакт: Тысячи человек в центре Лиды исполняют «Воины света» 10.09.2017, 15:05

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Фото: facebook.com

Фестиваль в городе Гедимина показал, что мы скоро увидим настоящую Беларусь.

Своими впечатлениями от фестиваля Lidbeer-2017 в Лиде, который неожиданно превратился в праздник национального духа, в «Фейсбуке» поделился один из лидеров БНК, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

«Лида уже утром встретила песнями Михалка и Вольского с различных музыкальных площадок, десятками людей с «Погоней» и бело-красно-белыми лентами.

А проводила - уже после окончания выступления «Океана Эльзи» - национальными флагами на центральных улицах. «Жыве Беларусь!» кричали не только «наши», но и совершенно незнакомые люди, которые, думаю, никогда не были на акциях оппозиции. Все еще впереди», - написал Евгений Афнагель.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что фестиваль Lidbeer собрал в Лиде 100 тысяч человек с бело-красно-белыми флагами. На концерте в субботу вечером выступили Лявон Вольский с «Крамбамбулей» и знаменитая украинская группа «Океан Эльзы».