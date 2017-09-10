Михаил Пастухов: Пора остановить грабеж населения 2 10.09.2017, 15:18

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Михаил Пастухов

В Беларуси уже нет и малейшего доверия к «служивым» всех уровней.

29 августа представители организации «Правовая помощь населению» (зарегистрирована в Украине) и общественной инициативы «Шаг к закону» (Олег Волчек, Юрий Волчок, Михаил Пастухов, Ольга Майорова, Наталья Горячко-Басалыга) на пресс-конференции в Минске обнародовали свои предложения по созданию в Беларуси административной юстиции и по либерализации административного законодательства.

«БелГазета» попросила заслуженного юриста Беларуси, профессора Михаила Пастухова прокомментировать отдельные пункты программы:

ШОКИРУЮЩИЕ ЦИФРЫ

То, что в Беларуси на каждом шагу взимают штрафы, общеизвестно. Но когда это аккумулируется в масштабе страны и становится статистикой, то цифры повергают в шок. Например, в 2016г. пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич на заседании Общественного совета при министре внутренних дел сообщил данные о числе граждан, привлеченных к административной ответственности за 2015г. Получилась цифра «3,8 млн. человек». То есть каждый второй взрослый гражданин страны был оштрафован, а некоторые счастливчики - по нескольку раз.

Смею заверить, эта цифра повторяется из года в год. Согласно установившейся практике, она может только повышаться. Дело в том, что у нас с советских времен действует «палочная система» показателей для всех контролирующих органов - надо показать рост, иначе начальство даст по шапке, а личный состав не получит премий.

Есть еще один секрет неуклонного роста числа оштрафованных граждан, предпринимателей и даже юрлиц - уже не первый год в республиканском и местных бюджетах планируются суммы налогов, штрафов, пени. Так, в бюджете на 2017г. по этой статье доходов прописана сумма BYN136 млн.

Для сведения: по законодательству Беларуси правом привлекать граждан к административной ответственности наделяются свыше 30 уполномоченных органов, в т.ч. районные суды, экономические суды, административные комиссии при районных исполкомах, органы внутренних дел, органы Комитета госконтроля, органы пожарного надзора, органы санитарного надзора, пограничные войска, таможенные органы, налоговые органы, органы Минфина и Минтранспорта и коммуникаций и др.

Рассмотрение относительно тяжких административных правонарушений отнесено к подведомственности судей районных судов. Так, в 2016г. судами Беларуси к административной ответственности было привлечено 341709 человек. Из них аресту подвергнуты почти 42 тыс., штрафу - 222,5 тыс. В I полугодии 2017г. количество административно наказанных лиц превысило 182 тыс. человек. Чаще всего суды привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство, мелкое хищение и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Размеры административных штрафов достигают 50 базовых величин (BYN1150).

К административной ответственности могут привлекаться и субъекты хозяйствования (юрлица и предприниматели). К примеру, в 2016г. экономическими судами были подвергнуты штрафам свыше 9,3 тыс. субъектов хозяйствования, а за I полугодие 2017г. - свыше 3,1 тыс. Основаниями для ответственности чаще всего являются: незаконная предпринимательская деятельность, нарушение правил торговли и оказания услуг населению, нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов).

Цифры впечатляют и шокируют. Они свидетельствуют о том, что органы власти пытаются найти всякий повод для того, чтобы подвергнуть граждан каким-либо санкциям - надо выполнять плановые показатели и пополнять госказну. Пора этот грабеж населения остановить.

ДОРОГА В СУД

Как ни странно, мы считаем, что ситуацию с произволом в сфере административных правоотношений может улучшить суд при условии, если он станет на защиту прав граждан.

Конечно, почти все читатели усомнятся в этом утверждении, поскольку суды сами активно участвуют в проведении «штрафной политики». Но по Конституции (ст.60) суд должен стоять на защите прав и свобод граждан. Такие же задачи судов определяются в Кодексе о судоустройстве и статусе судей. Более того, суд обязан «гарантировать право на судебную защиту от всяких посягательств на права и свободы, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства» (ст.10 Кодекса). Вот этого и надо добиваться на практике.

Первым шагом может стать принятие закона об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. Такой закон был принят в России еще 27 апреля 1993г. Это - международный стандарт, который должны соблюдать все государства - члены ООН. Он закрепляется в ст.2 Международного пакта о гражданских и политических правах, по которому государства (власти) обязуются предоставить своим гражданам эффективные средства правовой защиты, в т.ч. через судебное обжалование любых неправомерных действий и решений госорганов, органов местного управления, должностных лиц и прочих служащих.

Для установления такого порядка в Беларуси имеются все предпосылки, в т.ч. норма ст.60 Конституции. Однако судьи каким-то хитрым образом умудряются не принимать жалобы граждан к рассмотрению, если ставятся под сомнение решения и действия госорганов или должностных лиц, будь то акты главы государства или решения налоговых органов.

Принятие такого закона заставит суды рассматривать все жалобы граждан. Для этого придется учредить должности судей по делам об административных спорах. В зарубежных странах их называют административными судьями или судьями, осуществляющими административное правосудие. На них же можно возложить рассмотрение дел об административных правонарушениях.

При рассмотрении такого рода дел должны обеспечиваться все принципы административного судопроизводства, включая обеспечение права на защиту, состязательность процесса, законность и обоснованность решений.

НЕТ ДОВЕРИЯ «СЛУЖИВЫМ»

Поводом для инициативы послужил административный процесс в отношении Олега Волчека, которого власти пытались привлечь к ответственности за участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля т.г. Дважды суд Фрунзенского района Минска подвергал его административному аресту, и дважды ему удавалось добиться отмены судебного решения. На третий раз его оштрафовали на 25 базовых величин (BYN575). Но и это решение было отменено в вышестоящем суде.

На всех судебных процессах в качестве свидетелей выступали сотрудники милиции. И всякий раз они путались в своих показаниях, противоречили друг другу, не могли ответить на простые вопросы Волчека и его адвоката. Тем не менее суд основывал решение на их показаниях.

Лжесвидетельствование в судах по делам об административных правонарушениях со стороны милиционеров стало уже нормой поведения и самым слабым звеном в судебном процессе. В этой связи предлагается сделать случаи допросов сотрудников милиции по таким делам исключением из правил. Вообще следует добиваться исключения из Кодекса об административных правонарушениях статей, которые явно противоречат реализации конституционных прав и свобод граждан.

ЗАКРЫТЬ «БОМЖАТНИК»

Мы предлагаем признать административный арест исключительной мерой административного взыскания и ограничить его срок 10 сутками. Прежде всего, по той причине, что условия отбывания административного ареста у нас сродни тюремному заключению. Они не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, установленным ООН, и представляют собой длящуюся дни и ночи пытку, унижение человеческого достоинства, форму жестокого обращения с людьми.

Участники пресс-конференции предложили не применять административный арест в отношении женщин и мужчин старше 50 лет, которым особенно трудно выдержать испытание «сутками».

Мы поддержали инициативу Олега Волчека закрыть Центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестина в Минске как бомжатник, где созданы бесчеловечные условия пребывания.

НАЧАТЬ ДИАЛОГ

Свои предложения мы направили в администрацию Лукашенко, «палату представителей», Верховный суд, Генпрокуратуру, министру внутренних дел, Центр законодательства и правовых исследований. Мы не рассчитываем на то, что указанные инстанции схватятся за наши предложения и начнут их реализовывать. Но мы послали им сигнал и заявили, что требуем начать диалог по улучшению ситуации в данной сфере.

Мы уверены в правильности нашей позиции. Согласно ст.58 Конституции, органы власти обязаны «принимать все доступные меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией». Более того, они несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы граждан.

Наша группа готова к диалогу с представителями власти. Если инициатива будет проигнорирована, то мы будем искать другие формы реализации наших предложений. Но сохранять нынешнее положение недопустимо - оно чревато массовыми и грубыми нарушениями прав и свобод граждан, разрушает основы государственности, нравственности и ведет к назреванию социальных катаклизмов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. В целях эффективной реализации положений ст.60 Конституции принять закон об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан в сфере административных правоотношений. Принятие такого закона будет соответствовать требованиям Международного пакта о гражданских и политических правах и общепризнанной практике современных государств.

2. Сократить число госорганов и должностных лиц, уполномоченных на привлечение граждан к административной ответственности, и обеспечить право подвергнутых административному взысканию на судебное обжалование решений.

3. Ввести в составе районных судов должность судьи по административному правосудию. К его подведомственности следует отнести рассмотрение жалоб граждан на действия и решения, нарушающие права и свободы граждан, а также разрешение дел об административных правонарушениях. В перспективе решить вопрос о создании самостоятельной системы административных судов по примеру европейских стран.

4. Процесс в административных судах должен осуществляться на основе закона об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, а также общих принципов административного процесса. При рассмотрении дел судья по административному правосудию не должен выполнять функции обвинителя. Этим должен заниматься представитель органа, который инициировал административный процесс. Случаи допроса сотрудников милиции должны стать исключением из правил.

5. Повысить гарантии защиты лиц, привлекаемых к административной ответственности. С этой целью обеспечить пользование всеми процессуальными правами, в т.ч. правом приглашать для защиты своих представителей (адвокатов, дипломированных юристов, близких родственников).

6. Предусмотреть право обжалования постановления о наложении административного взыскания до его вступления в силу и в этой связи внести соответствующие изменения в ст.11.12 ПИКоАП. Снизить размеры пошлины за подачу жалобы.

7. Признать административный арест исключительной мерой административного взыскания в тех случаях, когда с учетом обстоятельств дела в отношении правонарушителя нельзя применить иную меру взыскания. Срок ареста не должен превышать 10 суток.

8. Уменьшить размеры штрафов, налагаемых на граждан и предпринимателей в административном судопроизводстве; исключить юрлица из числа субъектов, подлежащих административной ответственности; ограничить применение конфискации в отношении имущества, принадлежащего субъекту ответственности.

9. Принять меры к пересмотру Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

10. Учредить должность Уполномоченного по правам человека в качестве дополнительной гарантии защиты прав и свобод граждан.