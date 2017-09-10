Похмелье после ужина 1 Виталий Портников, «Крым. Реалии»

10.09.2017, 15:27

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Зигмар Габриэль

Зачем Зигмар Габриэль «подыгрывает» Путину?

Совсем недавно немецкому вице-канцлеру и министру иностранных дел Зигмару Габриэлю пришлось объяснять, что именно обсуждалось на ужине с российским президентом Владимиром Путиным и бывшим федеральным канцлером, кандидатом на пост главы совета директоров «Роснефти» Герхардом Шредером. По словам Габриэля, на ужине обсуждались исключительно вопросы, связанные с национальными интересами Германии, и он придерживался общей европейской позиции в вопросе о санкциях.

Однако новые заявления главы немецкого внешнеполитического ведомства позволяют предположить, что на ужине говорили отнюдь не о национальных интересах Германии, а о национальных интересах России. Вернее – о личных интересах Владимира Путина. Потому что «обменять» снятие санкций на прекращение обстрелов на Донбассе – но при этом сохранить контроль над оккупированными территориями – вероятно, давняя мечта Путина. Еще недавно не было никаких сомнений: снимать санкции против России можно только после полного выполнения ею Минских соглашений. Более того – само нежелание Москвы эти соглашения выполнять было не только причиной, но и поводом для давления на Кремль с целью заставить Путина изменить свою агрессивную внешнюю политику. Других рычагов для воздействия на российского президента у Запада просто нет.

И вот Габриэль предлагает отдать эти рычаги в руки самого Путина, «наградить» его за то, что он не убивает украинцев, легитимизацией оккупации чужих территорий! Хороший ужин! Еще вчера лидер немецких либералов Кристиан Линднер предлагал «забыть» о Крыме, сегодня Габриэль предлагает «забыть» о Донбассе. Страшно даже представить, до чего договорятся все эти люди к окончанию немецкой предвыборной кампании.

Вполне возможно, впрочем, что Габриэль просто торопится. Какими бы ни были результаты немецких парламентских выборов, он вряд ли останется министром иностранных дел Германии. Если социал-демократы вновь войдут в правительство в составе «большой коалиции», пост главы немецкого внешнеполитического ведомства достанется кандидату СДПГ на пост канцлера Мартину Шульцу, который относится к Путину совсем не так, как Габриэль. Ну а если социал-демократам посчастливится создать собственную коалицию, то пост главы МИДа отойдет лидеру меньшей коалиционной партии. И, похоже, Габриэль хочет успеть сказать все, что он думает на самом деле – на случай, если он не останется министром.

А то, что его мысли не совпадают с европейскими ценностями и немецкими интересами, – не беда. У предшественника Габриэля на посту лидера социал-демократов и участника пресловутого ужина Шредера они тоже не всегда совпадали. И в результате он получает доходное место в «Роснефти» – все лучше, чем быть принципиальным немецким политиком.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»