Польша лоббирует «безвиз» для Казахстана 10.09.2017, 16:23

Фото: Казинформ

Астана может стать проводником Варшавы на центральноазиатском рынке.

Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Польши Анджей Дуда на переговорах в Астане обсудили вопросы двусторонних отношений и новые проекты. Казахстанский лидер отметил благоприятный инвестиционный климат своей страны и назвал Казахстан «плацдармом» для выхода Польши на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет ng.ru.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Его сопровождает внушительная делегация предпринимателей – в Астане одновременно с визитом начался экономический бизнес-форум, в ходе которого будут обсуждаться возможности новых направлений экономического сотрудничества двух стран, в том числе в рамках развития проектов Шелкового пути «Один пояс – один путь».

«Казахстан – ключевой партнер Польши в регионе… Учитывая, что мы находимся в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), можем обеспечить выход на других членов союза, Россию, и другие страны – наших соседей», – предложил Назарбаев Дуде. О выходе на евразийский рынок речь шла и на бизнес-форуме. Председатель польского агентства аграрных рынков Лукаш Хоубовски отметил, что «польская сторона заинтересована совместно «строить» мосты для выхода на рынки стран, которые находятся на Шелковом пути».

Однако эксперты сразу же высказали сомнения в том, что Казахстан может стать посредником в налаживании отношений между Польшей и ЕАЭС. Главным тормозом на этом пути является Москва, у которой отношения с Варшавой в последнее время перешли в стадию холодной войны, считает директор Группы оценки рисков (Алма-Ата) Досым Сатпаев. «Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов в конце августа в ходе международного форума «Евразийская неделя» в Астане заявил, что Россия хотела бы видеть Казахстан лидером ЕАЭС. Но если и предположить, что это был не дипломатический реверанс, то сказанное не означает, что Казахстан в ЕАЭС играет первую скрипку. ЕАЭС – региональная организация, между членами которой существуют противоречия и высокий уровень недоверия друг к другу. Санкции против РФ, ответные действия, торговая война усугубили ситуацию и серьезно повлияли на взаимодействие Казахстана со многими странами, в том числе и с Польшей», – сказал Сатпаев.

Он напомнил, что Россия не пропускала через свою территорию польские товары для Казахстана. Более того, казахстанские товары, которые шли в Россию, Москва разворачивала обратно, еще и обвиняя Астану в реэкспорте санкционной продукции. Такие же обвинения звучали в адрес Белоруссии. «Политические факторы в ЕАЭС доминируют над экономическими. Поэтому разговоры о том, что Казахстан может лоббировать интересы Польши в ЕАЭС, выглядят сомнительными. Они будут сталкиваться с определенными геополитическими противоречиями, которые существуют между Москвой и Варшавой», – считает эксперт. По его мнению, Казахстану сейчас нужно заботиться не о том, как инкорпорировать польские интересы в рамки ЕАЭС, а о двусторонних отношениях с этим государством, поскольку Польша – активный и заметный игрок в ЕС, и у нее одна из самых растущих экономик в ЕС.

Больше возможностей у Польши не в ЕАЭС, а в Центральноазиатском регионе. Как известно, из пяти государств Центральной Азии только два – члены ЕАЭС. Таджикистан тянет время и не торопится принимать решение по вопросу вступления в альянс. Туркменистан слишком дорожит своим нейтральным статусом, который распространяет не только на военные блоки. Оба эти государства проблемны по-своему. Зато Узбекистан, также не входящий в ЕАЭС, постепенно обретает привлекательность для иностранных инвестиций. По мнению Сатпаева, если прежде только Казахстан представлял интерес в этом плане, то теперь ситуация меняется и в регионе еще один крупный игрок – Узбекистан. Ташкент затеял либерализацию экономики, изменение валютной политики. «Это улучшает инвестиционный климат, на чем настаивал МВФ. Если президент Шавкат Мирзиёев продолжит нынешнюю линию, то Узбекистан сможет оттянуть на себя определенную часть зарубежных инвестиций, в том числе из Польши», – считает Сатпаев. Но отношения с Узбекистаном надо налаживать в Ташкенте, а сегодня Дуда – в Астане.

Казахстан не скрывает заинтересованности в польских инвестициях в несырьевой сектор. В Астану приехали 400 делегатов 140 компаний. В польском Агентстве развития предпринимательства подчеркнули, что такое представительство, безусловно, свидетельствует о высоком интересе к казахстанскому рынку. Астана, демонстрируя доброжелательность, заранее позаботилась о комфорте при пересечении границы и отменила въездные визы для граждан Польши, впрочем, держа в уме ответные аналогичные действия Варшавы. Об этом на встрече с Анджеем Дудой сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Польши пообещал содействовать в вопросе отмены виз Евросоюза для граждан Казахстана. «Мы поддерживаем предложение, чтобы бизнесмены и туристы из Казахстана могли приезжать в Польшу без виз… Наша позиция в этом вопросе однозначна», – заверил Дуда Назарбаева.