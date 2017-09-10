В Беларуси школьников учат по системе Радзивиллов 10.09.2017, 16:26

архивное фото tut.by

По индивидуальной системе Радзивиллов школьников обучают в некоторых школах Могилева.

Плюсы и минусы домашнего образования — в ток-шоу «Кожны з нас».

В некоторых обычных могилевских школах детей обучают по индивидуальной системе Радзивиллов. Практика началась с того, что родители попросили открыть классы с белорусским языком обучения. В результате, в тех классах оказалось всего по несколько учеников. Истории этих семей звучат в программе «Белсата».

Также во время программы высказываются мать пятерых детей Анна Харланчук-Южакова и отец 3 детей Кирилл Будкевич. Они выступают за обучение по индивидуальному плану вне здания школы. Авторитетные учителя убеждают родителей, что в таком случае дети не смогут приспособиться к жизни. Дискуссия перерастает в открытое противостояние на границе скандала.