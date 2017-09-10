закрыть
10 сентября 2017, воскресенье, 16:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси школьников учат по системе Радзивиллов

  • 10.09.2017, 16:26
архивное фото tut.by

По индивидуальной системе Радзивиллов школьников обучают в некоторых школах Могилева.

Плюсы и минусы домашнего образования — в ток-шоу «Кожны з нас».

В некоторых обычных могилевских школах детей обучают по индивидуальной системе Радзивиллов. Практика началась с того, что родители попросили открыть классы с белорусским языком обучения. В результате, в тех классах оказалось всего по несколько учеников. Истории этих семей звучат в программе «Белсата».

Также во время программы высказываются мать пятерых детей Анна Харланчук-Южакова и отец 3 детей Кирилл Будкевич. Они выступают за обучение по индивидуальному плану вне здания школы. Авторитетные учителя убеждают родителей, что в таком случае дети не смогут приспособиться к жизни. Дискуссия перерастает в открытое противостояние на границе скандала.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать