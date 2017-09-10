В Центральном районе чиновники торжественно открыли турник 10.09.2017, 16:49

ФОто: minsknews.by

В открытии турника приняли участие глава и представители администрации Центрального района.

В Центральном районе столицы прошло торжественное открытие спортивной площадки, передает агентство «Минск-Новости».

Площадка представляет собой несколько турников, шведских стенок и параллельных брусьев. В празднике приняли участие глава и представители администрации Центрального района, общественность, спортсмены и учащиеся местных учебных заведений.

ФОто: minsknews.by

Глава администрации Центрального района Игорь Бузовский поздравил пришедших с 950–летием Минска, началом учебного года и открытием нового объекта.

— Мы стремимся к тому, чтобы свободное время молодежи было заполнено не только развлечениями, но и заботой о здоровье, — сказал Игорь Бузовский. — У нас в районе подобная площадка уже функционирует в парке имени Марата Казея. Она стала весьма популярной у населения. Чтобы поддерживать развитие любительского спорта и сделать его массовым, мы пригласим на работу инструкторов.

ФОто: minsknews.by

В торжественной обстановке Игорь Бузовский перерезал красную ленточку.