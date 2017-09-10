Атака клоунов 2 Иван Давыдов, snob.ru

10.09.2017, 17:01

3,179

Иван Давыдов

Доносы, бесконечные кивки в сторону заокеанских врагов — они стали нормой в РФ.

В битве Матильды Кшесинской с Натальей Поклонской пока явно выигрывает Наталья. Счет 2:0 — единомышленники Натальи подожгли студию в Петербурге и кинотеатр в Екатеринбурге, а вот единомышленники Матильды до сих пор ничего не подожгли, да и вообще не факт, что есть у Матильды единомышленники. Но Поклонская не просто прославилась: она открыла врата, заглянула в бездну, показала согражданам тьму, и сограждане во тьму ринулись.

Еще на прошлой неделе директор Екатеринбургского цирка, заслуженный артист России, а также депутат местного законодательного собрания (естественно, единоросс) Анатолий Марчевский выступил с обращением к организаторам проката новой экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Речь Марчевского полна симптоматичных и важных деталей: «Я обращаюсь и к режиссеру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом. Для меня не случайно, что он возник в Америке. В нравственно здоровой стране такое и в голову бы никому не пришло. Я рекомендую россиянам воздержаться от его просмотра, а еще лучше — вообще не показывать его в России. Мы должны охранять наши святыни, нашу культуру, в том числе ее символы радости — клоунов и цирк». Ну, естественно, гнусный образ клоуна Пеннивайза мог возникнуть только за океаном, и, скорее всего, Кинг придумывал его в середине восьмидесятых с дальним прицелом: нравственный урод понимал, что ослабление СССР — лишь мелкий эпизод, Россия снова поднимется с колен и покажет кузькину мать злопыхателям, и вот тогда-то Пеннивайз пригодится. Тогда-то и будет нанесен коварный удар по символам нашей радости.

Сюжет романа «Оно», наверное, всем известен, но если вдруг нет, то вот: несколько школьников из провинциального американского городка узнают, что серийные убийства детей, потрясающие округу, — дело рук не маньяка, а темной силы, предстающей в разных обличьях, но чаще всего — в образе клоуна; дети побеждают чудище, но не до конца; позже, уже взрослыми, они еще раз сталкиваются с монстром, и на этот раз его добивают, претерпев предварительно всяческие мытарства. Клоунам есть, наверное, на что обидеться, хотя образ страшного клоуна придумал, конечно, не Кинг, и боятся дети клоунов не с 1986 года, когда вышло первое издание романа.

Слова Марчевского пали на благодатную почву. В четверг в Петербурге клоуны из театра «Комик-трест» пикетировали Заксобрание — требовали запретить прокат злополучного фильма. Лучший комментарий к действу попался мне в твиттере: «Законодательное собрание — теперь и снаружи!» Но клоуны, в отличие от комментаторов, настроены серьезно. «Мы, клоуны с тридцатилетним стажем заявляем — такие, с позволения сказать, “художественные” фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны. Они порочит труд таких выдающихся деятелей отечественной культуры как Карандаш (Михаил Румянцев) и его собака Клякса, Олег Попов, Юрий Куклачев и коллектив его кошек, Юрий Никулин и многих других. Мы не видели фильм, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна, как доброго, умного и честного персонажа», — пишут клоуны из «Комик-треста» в своем обращении.

Мы не видели, но осуждаем. Стивен Кинг в роли Бориса Пастернака. Теоретически, это должно американцу льстить. А вообще, тут, конечно, простор, безграничные возможности. По сети уже гуляет «Письмо лесорубов Урала», требующих запретить «Техасскую резню бензопилой», по счастью, пародийное. Хотя реальность нынче такова, что от пародии до уголовного, например, дела даже не полшага.

Похожую историю раскручивает православный телеканал «Царьград». Телеведущий «Царьграда» Андрей Афанасьев посмотрел шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» и «возмутился пропагандой вседозволенности». Афанасьев пошел в атаку: «Есть у нас в России канал “Пятница”, который бывший MTV. В основном на нем выходят реалити-шоу, большинство из которых сняты в соседнем небратском государстве». Уже кошмар, правда? Но это только начало. «Одно из них — шоу “Пацанки”. <…> Во втором сезоне программы среди барышень-пацанок затесался парень, считающий себя женщиной. Зовут это чудо Диего Беридзе, но он просит называть себя Софи». Может ли такое стерпеть патриот? Он и не терпит: «Мало того, что они тем самым только сильнее запутывают и без того надломленного парня и откровенно делают на его личной трагедии рейтинг, они еще и пропагандируют такую манеру поведения как допустимую». Дальше — обращения в Роскомнадзор и прокуратуру, а также обязательное для любого патриота упоминание «окна Овертона».

Канал подключился к борьбе сотрудника, да еще и вовлек в процесс знаменитого главу муниципального округа Ново-Переделкино Эрнеста Макаренко. Репутация у Макаренко такая, что хоть сейчас в пикет с клоунами. Но это не важно. Важно, что он тоже написал донос на имя генерального прокурора.

В мемуарах лагерников, переживших Большой террор, часто натыкаешься на один и тот же сюжет: один зэка, сумевший пристроиться в больницу, выбравшийся с лесоповала или с прииска, пишет нелепый донос на другого такого же пристроившегося. Больница — гарантия выживания, должности при больнице спасли, например, Варлама Шаламова и Евгению Гинзбург. Но за места там борьба, и, если подлости хватает, выживать проще.

В наших — уже не новых и довольно однообразных, если не считать включения клоунов в процесс борьбы за нравственность, — историях самое важное вот что: конечно, все их герои преследуют какую-то цель. Наталья Поклонская уже всему миру смогла показать, что ей нужна помощь, скорее всего — медицинская. Поговаривают, это поняли даже ее начальники, и скоро так или иначе Наталью Поклонскую спасут. Клоуны из Питера эффектно сообщили согражданам, что есть в городе такой театр — «Комик-трест». Возможно, кто-нибудь теперь в театр зайдет. Издыхающий, по слухам, телеканал «Царьград» просто гадит напоследок, не упуская шанса пнуть успешных конкурентов. Это все так.

Но главное, такое поведение, все эти доносы, бесконечные кивки в сторону заокеанских врагов, рассуждения об их моральном разложении и нашем ослепительном сиянии, с обязательным плевком в окно Овертона под занавес, — они стали нормой. Мимо окон Овертона я без шуток не хожу! Все это уже не воспринимается как немного стыдная для взрослого человека клоунада. Все больше и больше людей берет эти новые технологии на вооружение и охотно ими пользуется. Рассчитывая, видимо, выжить в нашем все еще уютном и не особенно страшном лагере.

Иван Давыдов, snob.ru