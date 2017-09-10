Минский полумарафон: на дистанции 5,5 км победили Ющенко и Янукович 10.09.2017, 17:12

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Фото: tut.by

Определились победители Минского полумарафона-2017.

10 сентября в 10.00 в центре столицы стартовал Минский полумарафон — 2017. Главное беговое событие страны проходит масштабно: на старт вышли почти 30 тысяч любителей и профессионалов бега. Победители на всех дистанциях уже определились. Быстрее всех, как и в прошлом году, Минский полумарафон пробежал кенийский бегун Хиллари Киптум Майо Кимайо, передает tut.by.

Самым быстрым на дистанции 5,5 км оказался Максим Ющенко, который пробежал за 16:39. На втором месте Евгений Янукович с результатом 17:05, на третьем — Александр Санько, его время — 17:08. Все трое победителей — из Минска.

На дистанции 10,55 км лучшее время (33:44) показал минчанин Павел Михнюк, вторым стал житель Гродно Игорь Тетеруков (33:55), третьим — могилевчанин Сергей Платонов (34:05).

При этом результат первого финишера на дистанции 10,55 км — бегуна из Осиповичей — не был засчитан. Он пересек линию финиша первым, и его успели объявить победителем, но позже результат был аннулирован. Организаторы пришли к выводу, что бегун «где-то срезал» часть дистанции, рассказала исполнительный директор Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич.

Среди женщин на отрезке 5,5 км самой быстрой стала Татьяна Шабанова из Бобруйска. Ее время 19:23. На отрезке 10 км лучший результат показала минчанка Ирина Сомова (38:11).

На дистанции 21,1 км самым быстрым стал победитель Минского полумарафона — 2016, профессиональный кенийский бегун Хиллари Киптум Майо Кимайо. Его время — 01:03.19. Вторым прибежал атлет из Эфиопии Джима Бекеле (01:04.23), третьим — украинец Николай Лухимчик (01:06.13).

Среди женщин первой стала Людмила Ляхович. Ее время — 01:13.53. Второй к финишу пришла Нина Савина (01:14.14), третьей — Марина Доманцевич (01:14.22). Все три девушки — из Беларуси.

Впервые Минский полумарафон состоялся в 2015 году. В нем приняли участие более 16 тысяч человек из 36 стран. Через год был отмечен прирост — почти 20 тысяч бегунов из 42 стран. В этом году в забеге участвуют уже около 30 тысяч человек из 50 государств.

Напомним, Минский полумарафон — 2016 выиграла белорусская бегунья Ольга Мазуренок, пробежав дистанцию в 21,1 км с результатом 1 час 11 минут 44 секунды. В этом году в забеге спортсменка не участвует из-за травмы.

Как и в прошлом году, призовой фонд полумарафона-2017 — около 25 тысяч долларов. Денежный приз за первое место на полумарафонской дистанции (21,097 км) составляет 6000 рублей, на дистанции 10,55 км — 600 рублей, на самой короткой дистанции 5,5 км — 100 рублей. Кроме того, предусмотрены призы за лучший костюм, лучший плакат и образ и лучшее видео о подготовке к полумарафону.