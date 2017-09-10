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Пограничники КНДР задержали российскую яхту

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  • 10.09.2017, 17:48
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Фото: InfoResist

Российская яхта направлялась на международные соревнования в Южную Корею.

Сегодня утром пограничное судно Северной Кореи задержало российскую яхту «Надежда».

Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает ТАСС.

Яхта направлялась в Южную Корею на международные соревнования.

Экипаж яхты состоит из двух человек.

Позже пограничники КНДР отпустили задержанную яхту. Она взяла прежний курс, на Южную Корею.

Российские дипломаты выясняют подробности инцидента.


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