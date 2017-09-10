Пограничники КНДР задержали российскую яхту 2 10.09.2017, 17:48

2,452

Фото: InfoResist

Российская яхта направлялась на международные соревнования в Южную Корею.

Сегодня утром пограничное судно Северной Кореи задержало российскую яхту «Надежда».

Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает ТАСС.

Яхта направлялась в Южную Корею на международные соревнования.

Экипаж яхты состоит из двух человек.

Позже пограничники КНДР отпустили задержанную яхту. Она взяла прежний курс, на Южную Корею.

Российские дипломаты выясняют подробности инцидента.