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Нас много!

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  • Павел Белоус, Facebook
  • 10.09.2017, 17:55
  • 4,667
Фото: twitter.com

Маленькие поступки каждого создают большое дело всех.

Знаете, не случайно каждое публичное использование бело-красно-белого флага - это инфоповод. Ведь за каждой такой фотографией стоит поступок отдельного человека, который точно не знает, чем все закончится. Сутки, штраф, профилактическая беседа или спокойное возвращение домой.

Меня очень вдохновляет, что на всех больших массовых мероприятиях, где бывал в этом году: футбольный матч на «Борисов-Арене», концерт Brutto в «Минск-Арене», фестиваль «Бобров», фестиваль хмельного у стадиона «Трактор», Lidbeer в Лиде или полумарафон в Минске - были люди, которые приносили и поднимали бело-красно-белые флаги.

И это люди - которых ни я, ни вы не знаете.

Нас много, каждый по отдельности и вместе мы отстаиваем свое право и даем жизнь тем символам, в которые верим.

Монотонно и целенаправленно демонстрируем, что иначе никак, запреты и угрозы не остановят и не изменят убеждений, придется принимать такими как есть.

И это, мне кажется, работает. Маленькие поступки каждого создают большое дело всех.

Павел Белоус, Facebook


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