Юнас Энрот: Белорусы – очень приятные люди, очень работящие 10.09.2017, 18:08

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Фото: Reuters

Вратарь минского «Динамо» рассказал о том, испытал ли культурный шок при переезде в Беларусь.

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот в интервью sport-express.ru рассказал о том, испытал ли культурный шок при переезде в Беларусь.

– На что, по-вашему, способен Минск в этом сезоне?

– Я пока не так много соперников видел, но мне кажется, что все у нас будет хорошо. Команда достаточно талантливая собралась, хорошая. Многие ребята давно играют вместе, хорошо знакомы с возможностями друг друга – это тоже будет подспорьем. Надеюсь, что я помогу парням своей игрой, и мы будем обыгрывать даже более сильных соперников за счет командной игры.

– Культурный шок в Беларуси не испытали после Америки?

– Я бывал в России раньше, а в Беларуси все очень похоже, поэтому был ко всему готов. И меня ничто не удивляло. Белорусы – очень приятные люди, очень работящие. Обстановка – отличная, расслабленная. Никто меня не трогает, не дергает, о хоккее на улицах не расспрашивает. Трудно пока привыкнуть к рукопожатиям, и это, наверное, единственное, что меня удивило. Я не знал об этой традиции – каждое утро пожимать кому-то руки. Довольно странно. Но ничего в этом такого нет – пожал и пожал. Не «грузиться» же по этому поводу.

Правда, руки после этого стараюсь мыть, чтобы не подцепить инфекцию. Наверное, это не самая разумная затея – пожимать руки, будучи в хоккейной команде, где травмы, пот и кровь, но таковы уж традиции. Люди просто выражают уважение друг другу таким образом. Шведы, конечно, сильно отличаются от белорусов и русских. Но это совершенно нормально. И раз уж я здесь – должен вести себя так, как здесь принято, – сказал Энрот.