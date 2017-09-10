Витебчанка отдала «экстрасенсам» более $100 тысяч 6 10.09.2017, 18:30

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В серьезную сумму вылились витебчанке «магические рецепты» с хлебом и солью.

Пятидесятилетняя витебчанка, владелица частного бизнеса, очень переживала из-за проблем в личной жизни дочери, которая регулярно ссорилась с мужем, пишет vitvesti.by.

Как-то бизнес-леди смотрела на российском кабельном телеканале передачу «Магнетизм». Экстрасенсы, парапсихологи и биоэнергетики рассказывали, как они помогают телезрителям и их родственникам выходить из трудных жизненных ситуаций и лечить неизлечимые болезни. На экране был номер телефона, по которому призывали обращаться всех нуждающихся в поддержке. Желая помочь дочери, витебчанка на следующий день позвонила по указанному российскому номеру.

На звонок ответила женщина, представившаяся помощницей экстрасенса. Внимательно выслушав рассказ, собеседница сказала, что передаст суть ее проблемы биоэнергетику с мировым именем. Когда будет принято решение, каким образом можно помочь, ей перезвонят. Через пару дней раздался звонок. Помощница экстрасенса сообщила, что для решения проблемы надо провести несколько дорогостоящих магических обрядов. И назвала номер банковского счета, куда перевести деньги.

- Витебчанка перевела 1000 долларов, - рассказывает прокурор отдела прокуратуры Витебской области Артем Заикин. – Сообщила об этом по телефону помощнице экстрасенса. А та ей объяснила, как совершить магический обряд. Надо было взять хлеб, яйцо, соль. Положить всё это возле кровати и лечь. А в это время в России экстрасенс якобы ей очищал ауру.

В дальнейшем на протяжении полугода помощница «целительницы» регулярно давала витебчанке подобные задания, к примеру, просила полить свечу водой или на улице дойти до вокзала и вернуться назад.

- Всякий раз собеседница убеждала предпринимательницу, что действие магического обряда наступит только после перечисления денег, - продолжает Артем Заикин. – И та безропотно повиновалась. С марта по декабрь 2016 года она в общей сложности отправила на банковский счет «целителей» более 110 тысяч долларов.

Время шло, а дочь женщины по-прежнему ссорилась с мужем. Поэтому однажды витебчанка решилась напрямую спросить у «целителя», почему помощь не действует. Поняв, что белоруска стала подозревать их в обмане, помощница экстрасенса дала очередное задание: купить флакон яда и выпить его. При этом пояснила, что такой ритуал применяется в особо сложных случаях и обязательно поможет дочери наладить личную жизнь.

- Мошенники догадывались, что витебчанка может обратиться в правоохранительные органы, - рассказывает Артем Заикин, – и решили от нее избавиться, предложив покончить жизнь самоубийством. Ведь тогда было бы сложно установить фактические обстоятельства произошедших событий. Благо женщина решила рассказать об общении с «экстрасенсом» своему брату, который образумил ее и посоветовал пойти в милицию.

Эта история не единственный случай за последнее время, когда жители Витебщины добровольно отдавали огромные суммы целителям из телевизора. В нашей области пострадали 6 человек, каждый из которых выложил за «помощь» от 1 тыс. до 20 тыс. долларов. Потерпевшие в основном пенсионеры.

- Так, жители Полоцка с хроническими заболеваниями пытались вылечиться путем общения с экстрасенсами, рекламу услуг которых находили в российских и украинских телепередачах. – сообщает Артем Заикин. - Кто-то занимал деньги или брал кредит, некоторые тратили последние сбережения на магов и экстрасенсов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Артем Заикин советует критически воспринимать информацию из телевизора.

– Не стоит доверять неизвестным целителям, лучше всего прийти на прием к психологу или врачу, - говорит прокурор. При этом, обращаясь к частным медикам, необходимо интересоваться наличием у них документов на право осуществлять медицинскую деятельность. Наличие их – одна из гарантий оказания качественных услуг.

По выше упомянутым фактам прокурорами Витебска и Полоцкого района возбуждены уголовные дела. Материалы для организации расследования переданы в управление следственного комитета по Витебской области.