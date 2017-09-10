Меркель об аннексии Крыма: Нельзя мириться с несправедливостью 1 10.09.2017, 18:40

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Ангела Меркель

Канцлер Германии выступила против признания аннексии Крыма.

Канцлер Германии в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung раскритиковала заявления о том, что нужно признать аннексию Крыма Россией, передает gordonua.com.

История учит, что нельзя просто мириться с несправедливостью, отметила она.

Канцлер добавила, что когда слышит, что нужно признать аннексию Крыма РФ, то думает: "что случилось бы, если бы к нам тогда в ГДР (Германская Демократическая Республика, существовала до объединения Германии в 1990 году. – Прим.) было такое отношение?"

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер в начале августа заявил, что вопрос аннексии Россией Крыма необходимо временно "закапсулировать" и сперва достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. Политик также выразил несогласие с тем, что антироссийские санкции могут быть сняты только после полного выполнения Минских договоренностей. По его словам, "положительные промежуточные успехи тоже нужно ценить".