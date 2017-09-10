Валерий Минец: Лозунг «Жыве Беларусь» просто витал в воздухе 10.09.2017, 18:55

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Валерий Минец

Фото: racyja.com

Фестиваль в Лиде показал, что белорусы шагают в сторону национального возрождения.

Лидер Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец поделился впечатлениями от фестиваля, который прошел в городе 9 сентября и в котором приняли участие более ста тысяч человек. На концерте, которым закончился фестиваль, выступили группы «Петля пристрастия», «Крамбамбуля», «Люмен» и «Океан Эльзи». Многие зрители встречали их бело-красно-белыми флагами, а на улицах Лиды звучали патриотические песни и лозунги, сообщает официальный сайт БНК.

- Огромное количество гостей фестиваля было одето в одежду с национальной символикой, многие были в вышиванках. Бело-красно-белых лент - просто уйма. Это все ярко подчеркивает востребованность сегодняшнего общества на объединение на общенациональной почве, через осмысление национальных ценностей. В шутку кто-то вчерашнее мероприятие назвал «националистическим шабашем», - рассказал Валерий Минец.

Политик отметил абсолютное отсутствие на фестивале пророссийской и милитаристской символики.

- Самым положительным образом создавали доброжелательную атмосферу молодые артисты, которые на разных площадках исполняли «Грай», «Воинов света», много других патриотических песен. Зрители пели вместе, что показывает абсолютную популярность «боевых» хитов, - говорит Валерий Минец. - Лозунг «Жыве Беларусь» просто витал в атмосфере, им здоровались незнакомые люди, он был слышен даже в тостах любителей пива. Сегодняшнее общество шагает в сторону национального возрождения - это очевидно.

Готовы эти люди выйти в таком же количестве на улицу, влиться в протестное движение? Большая часть присоединится к уже действующему сопротивлению, который начнет кто-то, но не они, станут за спины тех первых рядов защитников Родины, которые осмелятся идти впереди. Протестное настроение усиливается ежедневно и приближает время общенационального сопротивления режиму внутренней оккупации.