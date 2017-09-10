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В Беларусь возвращается лето

  • 10.09.2017, 19:05
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11 сентября в отдельных районах страны – до 29 градусов тепла.

Осень подкралась незаметно. Казалось, мы только-только дождались долгожданного тепла, а на дворе уже сентябрь. Но есть и приятный бонус: синоптики обещают в понедельник 11 сентября по югу страны до плюс 29 градусов тепла.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу страны небольшие кратковременные дожди, сообщает pogoda.by.

11 сентября продолжится поступление теплых воздушных масс южных широт, преимущественно по северо-западной части страны ожидаются кратковременные дожди; в отдельных районах грозы, ночью и утром слабый туман.

Температура воздуха ночью прогреется до 18 градусов тепла, днем – 20-27, по югу – до 29 градусов выше ноля.


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