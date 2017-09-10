В Гродно на частном участке обнаружили закопанный танк

В Гродно на частном участке обнаружили закопанный танк1
- 10.09.2017, 19:14
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Боевая машина времен Второй мировой пролежала более 70 лет на одном из огородов.
Информация о том, что под землей на участке лежит танк, в Гродно была известна давно. Сейчас легенда подтвердилась, пишет «Белсат».
Во время закладки фундамента под новый дом строители открыли целую коллекцию артефактов военных времен – советские и немецкие каски, колеса мотоцикла и останки бронетехники.
Телеканал ОНТ сообщает, что находкой заинтересовался историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
Михаил Метла, директор по развитию комплекса, говорит, что траки скорее всего — части немецкого танка Panzerkampfwagen III.