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В Гродно на частном участке обнаружили закопанный танк

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  • 10.09.2017, 19:14
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Иллюстрационное фото soha.vn

Боевая машина времен Второй мировой пролежала более 70 лет на одном из огородов.

Информация о том, что под землей на участке лежит танк, в Гродно была известна давно. Сейчас легенда подтвердилась, пишет «Белсат».

Во время закладки фундамента под новый дом строители открыли целую коллекцию артефактов военных времен – советские и немецкие каски, колеса мотоцикла и останки бронетехники.

Телеканал ОНТ сообщает, что находкой заинтересовался историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Михаил Метла, директор по развитию комплекса, говорит, что траки скорее всего — части немецкого танка Panzerkampfwagen III.


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