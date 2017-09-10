Ушел из жизни основатель «Славянского базара в Витебске» 10.09.2017, 19:36

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Родион Басс

Родион Басс руководил фестивалем 21 год.

На 65 году жизни, после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью, скончался основатель и многолетний руководитель фестиваля «Славянский базар в Витебске», Почетный гражданин города Витебск, Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Родион Басс.

О смерти Родиона Басса 10 сентября в 2:19 по минскому времени сообщила в Facebook его жена Ольга Сальникова, передает vitebsk.cc.

Родион Басс родился в Витебске 29 ноября 1952 года в семье слесаря швейной фабрики и учительницы белорусского языка и литературы. Он закончил химико-биологический факультет Витебского пединститута, но, как сам признавался журналистам, в ВУЗе больше занимался культурно-массовой работой, чем учебой.

С Витебским городским Домом культуры он начал сотрудничать с 1973 года, а в 1976 году, оставив место в школе, перешел в ДК на постоянную работу. С 1977 года Басс стал организовывать в областном центре различные фестивали и конкурсы: конкурс эстрадной песни и музыки «Красная гвоздика» — 1977-1982 годы; конкурс бального танца «Весенний бал» — 1978 год; фестиваль инструментальной музыки «Витебская осень» — 1979-1980 годы, который потом превратился в фестиваль джазовой музыки «Витебская осень», проходивший в 1981-1989 годах. В 1981 году Родион Басс стал руководителем Городского центра культуры, сменив на этой должности Ирину Козину.

В 1983 году благодаря Бассу в Витебске появился Международный фестиваль диксилендов «Парад диксилендов», который просуществовал до 1993 года. Также несколько раз проводились городские конкурсы красоты «Витебская красавица» — в 1989 и 1996-1998 годах. С 1988 по 1990 годы Родион Басс был директором Всесоюзного фестиваля Польской песни.

Наконец в 1991 году он стал инициатором организации и проведения в Витебске в Летнем амфитеатре музыкального фестиваля «Славянский базар», а с 1992 года стал его директором. С 1998 года фестиваль стал называться «Славянский базар в Витебске».

Родион Михайлович руководил «Славянским базаром» двадцать один год – до начала 2013 года, когда он написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 13 апреля. Обстоятельства этого увольнения до сих пор до конца не ясны.

В том же году из-за осложнений сахарного диабета Бассу ампутировали ногу, резко начало ухудшаться зрение. В 2017 году он потерял вторую ногу, его состояние сильно ухудшилось.

Родион Басс был удостоен множества наград Беларуси, России, муниципальных и общественных структур. Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» было присвоено ему в 2002 году, а в 2011 году он стал Почётным гражданином города Витебска.

Журналисты помнят Родиона Михайловича как одного из немногих витебских руководителей, который умел и, наверное, любил общаться с журналистами. С пресс-конференций с Бассом никто не уходил обиженным.