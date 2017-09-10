Это вам не Zara: белорусы зарабатывают на ирландском кружеве и вышиванках 10.09.2017, 20:05

Команда бренда HONAR

Фото со страницы HONAR на Facebook

Истории дизайнеров, которые зарекомендовали себя не только на белорусском рынке.

Что нужно, чтобы создать свой бренд одежды или обуви? Эти истории показывают — порой далеко не большие деньги и не навыки дизайнера. А просто желание это сделать. Probusiness.io собрал материалы о людях, которые строят бизнес на одежде и обуви. Среди них и истории небольших проектов, и эксклюзивных дизайнерских вещей, и репортажи из уже зарекомендовавших себя не только на белорусском рынке компаний. Читайте и вдохновляйтесь.

Одни концентрируются на эксклюзивности и создают лимитированные коллекции, другие — нацелены масштабироваться (или уже масштабировались). А третьи — сочетают идею эксклюзивности и имеют дистрибьюцию по всему миру.

Например, Оксана Виноградова была профессиональной спортсменкой, но в декрете стала ткать слинги и палантины Heartiness. А теперь она продает их даже в Австралию. «Я была активной „слингомамой“: носила свою дочь в слинге, начала разбираться в теме слингоношения, в производителях, различать ткани и их свойства. Помню, когда я впервые захотела носить ребенка в слинг-шарфе, заказать его можно было только в Германии за сумасшедшие деньги — € 140 (а это был 2006 год)», — рассказывает девушка.

Оксана Виноградова с мужем Сергеем Виноградовым и детьми

Фото из личного архива

Еще одна история о том, как изделия ручной работы из Беларуси могут продаваться во всему миру, — от учительницы из Копыля, которая делает ирландское кружево. Ольга Старостина уволилась из школы, чтобы заниматься только вязанием. «Обе мои бабушки создавали много красоты своими руками и показывали мне, как это делается. Салфетки, шарфики, панамки и т.д. себе и близким — это хорошо, но хотелось чего-то большего. Я решила продавать свои работы — и в 2010 оформила свое увлечение в ремесленничество», — начинает свою историю Ольга.

Сейчас ее изделия настолько популярны, что заказы расписаны до 2019 года.

Фото из архива Ольги Старостиной

Создать бизнес можно и на патриотизме — вспомните увлечение вышиванками. Карина Адесенко и Павел Довнар запустили бренд HONAR — одежду в белорусском национальном стиле. И, кстати, каждая восьмая покупка у них — из-за рубежа. «Бізнес — не самамэта. Мы імкнемся паказаць, што беларускія традыцыі можна з поспехам адаптаваць да сённяшніх патрэбаў чалавека. Нягледзячы на глабалізацыю, а магчыма і дзякуючы ёй, у чалавека абвастраецца патрэба ў вылучэнні сярод іншых. Гэта і нараджае попыт на такога кшталту ідэі», — рассказали они в нашем материале.

Фото с сайта kp.by

Две следующие истории доказывают, что не только дизайнеры могут заняться созданием одежды — достаточно грамотно донести свою идею. Так, Екатерина Кипель и Антон Козлов за 3 месяца и $ 3600 запустили линию одежды в концептуальном стиле. «И вот деньги заканчивались, продаж не было, коллекция готова была наполовину, а дата фотосессии определена… Давление было со всех сторон. Очень часто нам даже не было за что купить покушать, оплатить коммунальные платежи — все деньги были в работе», — рассказывают они.

Фото из личного архива

Ребята пока не имеют своей точки продаж, но уже договорились на поставки в мультибрендовый магазин в ТЦ «Галилео». С таким упорством и до собственного магазина недалеко.

А 20-летний Александр Абоев придумал идею еще более простую: он стал выпускать именную одежду — с именем заказчика.

«Я продавал везде: в душе, на кухне, пока пельмени варятся, на переменке. Лучшие годы в моей жизни»

Александр мечтает создать свой бренд одежды.

Фото из личного архива

Мы верим, что у всех этих предпринимателей есть шансы на успех. Может быть, через 5−10 лет (а может и быстрее) их небольшие компании станут известны и по всей стране, и за ее пределами. Как некоторые уже состоявшиеся белорусские компании.

Например, Mark Formelle.

А производитель обуви Studio Sutoria на рынке уже более 20 лет. Компания шьет обувь для российского кино, для актеров и певцов. Мастера делают обувь вручную — и растить из компании большое производство ее основатель Марина Шалимо не собирается. «Я часто бываю в Италии и останавливаюсь в маленьких отелях. Не каждый из их владельцев хочет дорасти до Hilton», — поясняет она.