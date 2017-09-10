Это вам не Zara: белорусы зарабатывают на ирландском кружеве и вышиванках
- 10.09.2017, 20:05
Истории дизайнеров, которые зарекомендовали себя не только на белорусском рынке.
Что нужно, чтобы создать свой бренд одежды или обуви? Эти истории показывают — порой далеко не большие деньги и не навыки дизайнера. А просто желание это сделать. Probusiness.io собрал материалы о людях, которые строят бизнес на одежде и обуви. Среди них и истории небольших проектов, и эксклюзивных дизайнерских вещей, и репортажи из уже зарекомендовавших себя не только на белорусском рынке компаний. Читайте и вдохновляйтесь.
Одни концентрируются на эксклюзивности и создают лимитированные коллекции, другие — нацелены масштабироваться (или уже масштабировались). А третьи — сочетают идею эксклюзивности и имеют дистрибьюцию по всему миру.
Например, Оксана Виноградова была профессиональной спортсменкой, но в декрете стала ткать слинги и палантины Heartiness. А теперь она продает их даже в Австралию. «Я была активной „слингомамой“: носила свою дочь в слинге, начала разбираться в теме слингоношения, в производителях, различать ткани и их свойства. Помню, когда я впервые захотела носить ребенка в слинг-шарфе, заказать его можно было только в Германии за сумасшедшие деньги — € 140 (а это был 2006 год)», — рассказывает девушка.
Еще одна история о том, как изделия ручной работы из Беларуси могут продаваться во всему миру, — от учительницы из Копыля, которая делает ирландское кружево. Ольга Старостина уволилась из школы, чтобы заниматься только вязанием. «Обе мои бабушки создавали много красоты своими руками и показывали мне, как это делается. Салфетки, шарфики, панамки и т.д. себе и близким — это хорошо, но хотелось чего-то большего. Я решила продавать свои работы — и в 2010 оформила свое увлечение в ремесленничество», — начинает свою историю Ольга.
Сейчас ее изделия настолько популярны, что заказы расписаны до 2019 года.
Создать бизнес можно и на патриотизме — вспомните увлечение вышиванками. Карина Адесенко и Павел Довнар запустили бренд HONAR — одежду в белорусском национальном стиле. И, кстати, каждая восьмая покупка у них — из-за рубежа. «Бізнес — не самамэта. Мы імкнемся паказаць, што беларускія традыцыі можна з поспехам адаптаваць да сённяшніх патрэбаў чалавека. Нягледзячы на глабалізацыю, а магчыма і дзякуючы ёй, у чалавека абвастраецца патрэба ў вылучэнні сярод іншых. Гэта і нараджае попыт на такога кшталту ідэі», — рассказали они в нашем материале.
Две следующие истории доказывают, что не только дизайнеры могут заняться созданием одежды — достаточно грамотно донести свою идею. Так, Екатерина Кипель и Антон Козлов за 3 месяца и $ 3600 запустили линию одежды в концептуальном стиле. «И вот деньги заканчивались, продаж не было, коллекция готова была наполовину, а дата фотосессии определена… Давление было со всех сторон. Очень часто нам даже не было за что купить покушать, оплатить коммунальные платежи — все деньги были в работе», — рассказывают они.
Ребята пока не имеют своей точки продаж, но уже договорились на поставки в мультибрендовый магазин в ТЦ «Галилео». С таким упорством и до собственного магазина недалеко.
А 20-летний Александр Абоев придумал идею еще более простую: он стал выпускать именную одежду — с именем заказчика.
«Я продавал везде: в душе, на кухне, пока пельмени варятся, на переменке. Лучшие годы в моей жизни»
Александр мечтает создать свой бренд одежды.
Мы верим, что у всех этих предпринимателей есть шансы на успех. Может быть, через 5−10 лет (а может и быстрее) их небольшие компании станут известны и по всей стране, и за ее пределами. Как некоторые уже состоявшиеся белорусские компании.
Например, Mark Formelle.
А производитель обуви Studio Sutoria на рынке уже более 20 лет. Компания шьет обувь для российского кино, для актеров и певцов. Мастера делают обувь вручную — и растить из компании большое производство ее основатель Марина Шалимо не собирается. «Я часто бываю в Италии и останавливаюсь в маленьких отелях. Не каждый из их владельцев хочет дорасти до Hilton», — поясняет она.