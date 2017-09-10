Святослав Вакарчук: В Беларуси просто невероятная публика! 10.09.2017, 20:11

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Фото: tut.by

Лидер «Океана Ельзы» поблагодарил белорусов за теплый прием на фестивале в Лиде.

В субботу, пока в Минске отмечали юбилейный день города, в Лиде праздником Lidbeer закрывался сезон музыкальных опен-эйров, пишет tut.by.

Хедлайнер фестиваля, группа, ради которой многие и приехали в Лиду, вышла на сцену на 40 минут позже запланированного. Лидер «Океана Ельзы» Святослав Вакарчук извинялся за это как со сцены, так и позже у себя в твиттере. Он также напомнил, что группа берет концертную паузу на год, и выступление в Лиде — одно из последних.

Фото: tut.by

— Очень символично, что Беларусь и Украина принимают наши последние концерты. Так и должно было быть. Спасибо вам за поддержку, Беларусь! Спасибо вам за эту дружбу. Вы просто невероятная публика.

Фото: tut.by

К украинской группе и салюту собралось максимальное количество гостей. При этом именно на выступлении хедлайнеров многие обратили внимание на не лучшее качество звука. Но, несмотря на все, публика группу не отпускала: «Океан Ельзы» в формате фестиваля отыграли полноценный двухчасовой концерт. Вакарчук, который раз возвращаясь на сцену, пошутил:

Фото: tut.by

— Мы как те гости, знаете? Которые никак не могут уйти. Или как в мультике про Винни-Пуха: «Может, я пойду?» — «Может, останешься?» — «Ну, если у вас что-нибудь есть».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by